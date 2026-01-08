六義園(りくぎえん)の春の風物詩、お花見時期のライトアップイベント「春夜の六義園 夜間特別観賞」の開催についてお知らせします。普段ご入園いただけない夜間の特別開園では、六義園の主景観の一つ、「中の島」や「吟花亭(ぎんかてい)跡」、「水香江(すいこうのえ)」などの各スポットを始め、六義園のシンボル「しだれ桜」のライトアップをご覧いただけます。高さ約15m、幅は20mに及ぶ「しだれ桜」が灯りに照らされ、夜空に浮かび上がる姿は見ごたえ十分です。また、岩崎家時代に建てられた土蔵(くら)壁面へのプロジェクションマッピングの投影や、フォトスポットの設置なども行い、春の夜の風情を堪能できるイベントです。

なお、開催時期はしだれ桜の開花状況に合わせて、3月中旬から下旬の間の連続した1週間程度となります。日程の決定は開催の約1週間前を予定しております。

1.日時

令和8年3月中旬から下旬の間で連続した1週間程度

18時30分～21時（最終入園は20時まで）

※開催日の決定は、開催の約1週間前を予定しています。決定次第、別途ご案内いたします。※17時に一度閉園し、18時30分から夜間特別観賞のため再開園します。

2.入場方法

夜間特別観賞券を事前にご購入のうえご来園ください。

※当イベントは夜間特別観賞券のみで入場いただけます

●夜間特別観賞券の購入方法（※開催期間決定以降の販売となります）

下記のとおり前売券、当日券を販売します。混雑防止のため、1日の販売枚数に制限があります。①前売券 オンラインによる事前決済にて販売②当日券 窓口とオンラインにて販売

3.入場料

●夜間特別観賞券購入にあたってのご注意

※中学生以上（都内在住・在学含む）は夜間特別観賞券が必要です。※小学生以下のお子様は無料でご入場可能です。（夜間特別観賞券をお持ちの保護者の付添が必要）※国内発行の障害者手帳、年間パスポート、その他各種入園券をお持ちの方も、夜間特別観賞券が必要です。※国内発行の障害者手帳をお持ちの方と付添者1名の方は当日券の割引がございます（割引後価格500円）。ミライロID（スマートフォン用アプリ）のチケット販売ページからご購入いただくか、当日夜間入園時間に窓口にて身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、ミライロID等を提示して、ご購入ください。

4.内容

(1)園内ライトアップ

しだれ桜を中心に、六義園の主景観の中の島や、吹上の松、滝見茶屋、吟花亭跡、水香江など各スポットをライトアップします。

(2)土蔵ジェクション

三菱の創業者・岩崎家所有の時代に建てられた土蔵の壁面にプロジェクションマッピングを投影します。

(3)フォトスポット

園内複数箇所にフォトジェニックな撮影スポットを設置します。

5.特設サイト

チケットの販売方法やイベントの内容などについては、決定次第、下記特設サイトにてご案内します。

※開催日程、チケットの発売日などについては、開催約1週間前に発出予定の第2弾プレスリリースや特設サイトにてお知らせします。

6.その他

https://www.tokyo-park.or.jp/special/rikugien_lighting_spring/index.html

・順路の一部は車いす等で通行できませんが、迂回ルートがございます。・天候等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に六義園公式ホームページ及び、公式X（旧Twitter）にて最新情報をご確認ください。【公式HP】 https://www.tokyo-park.or.jp/park/rikugien/index.html【公式X（旧Twitter）】https://x.com/RikugienGarden

園内マップ

入園は染井門のみ、退園は正門のみとなります。

六義園について

国指定特別名勝。五代将軍徳川綱吉の寵臣・柳澤吉保によって造られた和歌の趣味を基調とした回遊式築山泉水庭園です。江戸時代に造られた大名庭園の中でも代表的なもので、明治期には三菱の創業者である岩崎彌太郎の別邸となりました。庭園は万葉集や古今和歌集に詠まれた紀州（現在の和歌山県）の景勝地「和歌の浦」の景色をはじめ、その周辺の景勝地や中国の故事に因んだ景観が映し出されています。

【開園時間】9時～17時（最終入園は16時30分）【休園日】12月29日～1月1日【住所】文京区本駒込6－16－3【交通】JR山手線・東京メトロ南北線 駒込駅下車 徒歩7分都営三田線 千石駅下車 徒歩10分※駐車場はございません

【入園料】一般 300円 65歳以上 150円 ※小学生以下（要付添）及び中学生（都内在住または在学）は無料※夜間特別観賞をご希望の方は、事前に夜間特別観賞券をご購入ください。【問い合わせ先】六義園サービスセンター 電話：03－3941－2222【庭園ガイド】土曜日・日曜日・祝日 11時・14時（各回60分程度）集合：サービスセンター前 参加費：無料※気象状況等により中止する場合があります。当日の実施有無については六義園サービスセンターにお問合せください。

https://www.tokyo-park.or.jp/park/rikugien/index.htmlhttps://x.com/RikugienGardenhttps://www.instagram.com/tokyo_9gardens/