世界糖尿病足治療薬市場、2025～2031年に年6.3%成長――2031年に59.9億米ドル規模へ
糖尿病足の治療薬とは、糖尿病に起因する末梢神経障害および血行障害により生じる足部の潰瘍や感染症、壊疽などを対象に開発された医薬品である。これらの薬剤は、創傷治癒を促進し、感染を抑制し、組織の壊死進行を防ぐことを目的として処方される。主に外用薬（創傷用軟膏、成長因子スプレー、細胞外マトリクス再生促進薬）や内服薬、注射薬など多様な剤形が存在し、重症度に応じて併用療法が行われることが多い。近年では再生医療技術やバイオ医薬品を応用した新規アプローチも進んでおり、治療の選択肢が拡大している。糖尿病足は重症化すると切断リスクを伴う重大な合併症であるため、治療薬は単なる症状緩和にとどまらず、QOL（生活の質）と生命予後を左右する重要な役割を担っている。
糖尿病足の治療薬市場における特徴的な動向の一つは、高齢化社会の進展と慢性疾患の長期管理へのシフトである。糖尿病は一過性疾患ではなく、長期間にわたり血糖値を管理しながら生活していく慢性疾患である。その合併症の一つとして現れる糖尿病足は、患者の年齢が高くなるほど発症リスクが高まり、治癒期間も長期化する傾向にある。そのため、薬剤に求められるのは即効性よりも、安全性と持続的効果、そして家庭でも使いやすい投与形態である。また、在宅医療や地域包括ケアの浸透に伴い、複雑な処置を必要としない簡便な製剤への需要が高まっている。こうした社会構造の変化が、製薬企業の製剤設計や販売戦略にも影響を及ぼしている。
従来の抗菌薬や消炎薬といった対症療法型の薬剤に加え、近年では再生医療技術やバイオベースの治療法との融合が進んでいる点が業界の大きな変化である。たとえば、線維芽細胞成長因子や幹細胞由来のサイトカインを用いた創傷治癒促進薬が実用化されつつあり、皮膚の再生や血管新生を促す治療が可能となっている。これにより、従来は切断回避が困難とされてきた重症例に対しても希望が見出されつつある。また、バイオ技術の進化により、個々の患者の病態に応じた個別化治療（プレシジョン・メディスン）の可能性も広がっており、糖尿病足治療薬は単なる一般用創傷薬から、高度な専門医療分野へと進化している。こうした新技術の導入は、薬事承認や保険制度の柔軟化とも連動し、市場の再構築を促進している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界糖尿病足の治療薬市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/571966/diabetic-foot-medicine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.3%で、2031年までにグローバル糖尿病足の治療薬市場規模は59.88億米ドルに達すると予測されている。
図. 糖尿病足の治療薬世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338686&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338686&id=bodyimage2】
図. 世界の糖尿病足の治療薬市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、糖尿病足の治療薬の世界的な主要製造業者には、3 M、Smith & Nephew、Molnlycke Health Care、ConvaTec、Coloplast、Medline、Integra LifeSciences、Organogenesis、Essity （BSN Medical）、B. Braunなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約57.0%の市場シェアを持っていた。
糖尿病足の治療薬市場を取り巻く成長要因は多岐にわたるが、最も根幹にあるのは糖尿病患者の増加と重症化防止への意識の高まりである。特に途上国・新興国においては生活習慣病の増加と医療体制の整備が進行中であり、軽症から中等症までをターゲットとした治療薬の導入が広がりを見せている。また、医療費抑制の観点からも、外科的介入を回避する非侵襲的治療の価値が評価されており、製薬企業にとっては低コストかつ高効果を両立する製剤の開発が鍵となる。将来的には、AIによる創傷診断や遠隔医療との連携、デジタル医薬品といったスマートヘルスケア領域との統合も想定されており、糖尿病足治療薬は単独製品というより、包括的な慢性創傷管理ソリューションの一部として市場価値を高めていくと予測される。
