工場内リフトの世界市場2026年、グローバル市場規模（移動型、回転型、傾斜型）・分析レポートを発表
2026年1月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「工場内リフトの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、工場内リフトのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、工場内リフトの世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約15億5600万米ドルと評価されており、2031年には約18億7500万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は2.7パーセントと見込まれており、製造業や物流分野を中心に安定した需要が継続する市場です。
本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても評価しています。
________________________________________
製品の概要と役割
工場内リフトとは、工場、作業場、各種産業施設の内部で使用される昇降機器を指します。主に物品や作業員を垂直方向に移動させる目的で使用され、生産ライン間や異なる階層間での効率的な搬送を実現します。
これらの装置は、作業効率の向上、省力化、安全性の確保を目的として導入されており、現代の工場運営において重要なインフラ設備となっています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析および定性分析を実施しています。市場環境が変化し続ける中で、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に分析しています。
また、主要企業の企業概要や製品構成、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確にしています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における工場内リフト市場の機会規模を把握することです。さらに、市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
加えて、市場競争に影響を与える要因を分析することで、企業の事業戦略や設備投資判断に資する情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、ASSA ABLOY、Blue Giant、Nordock、Advance Lifts、Lift Products、Presto Lifts、Southworth、Bolzoni、Lange Lift、Pentaliftなど、多数の企業が参入しています。
各社は、装置の耐久性、安全機構、操作性、カスタマイズ対応力を競争力の源泉としており、顧客の作業環境に合わせた柔軟な製品提案が重要な差別化要因となっています。
________________________________________
市場セグメンテーション
工場内リフト市場は、装置の機能別および用途別に分類されています。
機能別では、移動型、回転型、傾斜型、その他に分けられています。移動型は汎用性が高く、回転型や傾斜型は特定作業の効率化に寄与します。
用途別では、産業用途、建設用途、物流用途、その他に分類されており、特に産業用途と物流用途が市場を牽引しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象です。北米および欧州では、製造業の成熟度が高く、安全基準の厳格化を背景に、安定した更新需要が見込まれています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「工場内リフトの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、工場内リフトのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、工場内リフトの世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約15億5600万米ドルと評価されており、2031年には約18億7500万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は2.7パーセントと見込まれており、製造業や物流分野を中心に安定した需要が継続する市場です。
本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても評価しています。
________________________________________
製品の概要と役割
工場内リフトとは、工場、作業場、各種産業施設の内部で使用される昇降機器を指します。主に物品や作業員を垂直方向に移動させる目的で使用され、生産ライン間や異なる階層間での効率的な搬送を実現します。
これらの装置は、作業効率の向上、省力化、安全性の確保を目的として導入されており、現代の工場運営において重要なインフラ設備となっています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析および定性分析を実施しています。市場環境が変化し続ける中で、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に分析しています。
また、主要企業の企業概要や製品構成、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確にしています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における工場内リフト市場の機会規模を把握することです。さらに、市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
加えて、市場競争に影響を与える要因を分析することで、企業の事業戦略や設備投資判断に資する情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、ASSA ABLOY、Blue Giant、Nordock、Advance Lifts、Lift Products、Presto Lifts、Southworth、Bolzoni、Lange Lift、Pentaliftなど、多数の企業が参入しています。
各社は、装置の耐久性、安全機構、操作性、カスタマイズ対応力を競争力の源泉としており、顧客の作業環境に合わせた柔軟な製品提案が重要な差別化要因となっています。
________________________________________
市場セグメンテーション
工場内リフト市場は、装置の機能別および用途別に分類されています。
機能別では、移動型、回転型、傾斜型、その他に分けられています。移動型は汎用性が高く、回転型や傾斜型は特定作業の効率化に寄与します。
用途別では、産業用途、建設用途、物流用途、その他に分類されており、特に産業用途と物流用途が市場を牽引しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象です。北米および欧州では、製造業の成熟度が高く、安全基準の厳格化を背景に、安定した更新需要が見込まれています。