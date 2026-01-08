運行開始40周年！白銀へ走る列車『シュプール号』オリジナルグッズを新発売！

株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、「シュプール号」の運行開始40周年を記念し、オリジナルグッズを新発売いたします。あの頃、真冬のホームに立てば――白い息の向こうに現れる冬の風物詩といえば「シュプール号」でした。肩にスキー板を担いだ旅人たち、仲間同士で笑い合うグループ、これから広がる白銀の世界を思い描いて胸を弾ませる表情…。シュプール号が発車するホームにはいつも、雪山へ向かう高揚感が満ちていました。シュプール号とともに過ごした、あの日の冷たい空気、旅立ちのざわめき、友人たちの笑顔――そのすべてがそっと蘇るようなコレクションを、ぜひお手元でお楽しみください。