運行開始40周年！白銀へ走る列車『シュプール号』オリジナルグッズを新発売！

写真拡大 (全17枚)





株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、「シュプール号」の運行開始40周年を記念し、オリジナルグッズを新発売いたします。

あの頃、真冬のホームに立てば――白い息の向こうに現れる冬の風物詩といえば「シュプール号」でした。

肩にスキー板を担いだ旅人たち、仲間同士で笑い合うグループ、これから広がる白銀の世界を思い描いて胸を弾ませる表情…。シュプール号が発車するホームにはいつも、雪山へ向かう高揚感が満ちていました。

シュプール号とともに過ごした、あの日の冷たい空気、旅立ちのざわめき、友人たちの笑顔――そのすべてがそっと蘇るようなコレクションを、ぜひお手元でお楽しみください。




■ 販売商品

シュプール号 トレーディングアクリルキーホルダー

１個 税込660円　BOX販売 税込7,920円













※本商品は中身が見えない商品（ブラインド商品）です。

※BOX販売は、全12種類が揃うコンプリート仕様です。

※オンラインショップではBOX販売のみとなります。

シュプール号 クリアファイル　税込440円







　　　　　　 表面





　　　　　　 裏面




シュプール号 タオルハンカチ　税込770円







シュプール号 マフラータオル　税込2,200円







■ 採用車両（全12種類）

183系、185系（フルフル）、583系（国鉄色）、EF64 66（ユーロライナー色）、ユーロライナー、リゾートライナー、381系（パノラマ車）、381系（貫通型）、583系（きたぐに・旧塗装）、キハ181系（はまかぜ色）、キハ65形（エーデル）、14系（シュプール＆リゾート）

■ シュプール号

第３次スキーブームとなっていた1986年1月より当時の国鉄が運行を開始した冬季限定の臨時列車です。スキー客向けに、主に首都圏・中京圏・関西圏と信越エリアなどのスキー場とを結びました。1987年にはゲレンデを舞台にした映画も公開されたことで、スキーブームがより一層盛り上がり、多くのシュプール号が運行されることとなりました。

基本的に急行列車として運行されながらも多くは特急用車両が充当され、中にはジョイフルトレインや寝台車両も充当された列車も運行されました。1992年にはピークを迎え、「冬の風物詩」として毎年運行されてきましたが、2005年度にその歴史に幕を下ろしました。（一部のイベント列車を除く）

当社が運営する鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」では、「シュプールユーロ赤倉・志賀」の実物ヘッドマークを展示しております。ご来店の際はぜひご覧ください。







▲「BLUE BULLET」で展示中のヘッドマーク

■ 担当者の想い

「雪山へ向かうあのワクワクを、もう一度形にして残したい」という想いから、スキーヤーたちが乗り込むホームの情景まで思い浮かべながら企画しました。

できる限り多くの「シュプール号」が登場できるよう、電車だけでなく気動車、機関車、客車まで幅広い車両をモチーフに採用。また、JR東海だけでなく、JR東日本・JR西日本からも商品化の許諾をいただき、当時の多彩な車両たちをグッズとして再現することができました。

■ 販売詳細

＜発売日時＞ 2026年1月16日（金曜日）※当社公式オンラインショップでは午前10時より販売開始

＜販売箇所＞

当社店舗

・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」

　店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース

　営業時間：9:50〜15:35　（定休日：毎週火曜日）

※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。

当社公式オンラインショップ

・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」 https://www.jrcp-shop.jp/

・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」 https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/

＜その他＞ JR東日本商品化許諾済、JR東海承認済、JR西日本商品化許諾済

※画像はイメージです。

※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。

※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。

※内容・価格・数量・販売箇所・販売期間等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。

※商品のご予約および取り置きはできません。

※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。

※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。

※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。

本件に関するお問合わせ先

【リリースに関するお問合せ先 】

株式会社 JR 東海リテイリング・プラス

Mail:press@jr-plus.co.jp