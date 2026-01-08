¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÖPR¥¥ã¥¹¥È¡×¤¬½Ð±é¤·¤¿Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¤ÎPRÆ°²è¤¬¸ø³« ¡½ º´Æ£·ò»ÔÄ¹¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÆ±»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë
À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢³ØÄ¹¡§»³ËÜÃ£Ìé¡Ë¤Î³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÖPR¥¥ã¥¹¥È¡×¤òÌ³¤á¤ë³ØÀ¸¤¬¡¢ºòÇ¯11·î6Æü¡¦7Æü¤ËÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¤òË¬Ìä¤·¡¢Æ±»Ô¤ÎPRÆ°²è»£±Æ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£ÈÓÅÄ»Ô¤Ï¡¢Æ±Âç¤Î½êºß¤¹¤ëÉÊÀî¶è¤È¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ß±ç½õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸¤Ï¡¢ÉÊÀî¶è¡¦¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ¤Î±óÆ£ÍøÉ×»á¡ÊËÉºÒÃ´Åö¡Ë¤é¤È¤È¤â¤ËÈÓÅÄ»ÔÆâ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ±»Ô¤Îº´Æ£·ò»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿PRÆ°²è¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£PRÆ°²è¤Ï¡¢»Ô¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÖPR¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ï¡¢Âç³Ø°ÆÆâ¡¦¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS¤Î¤¿¤á¤Î¹ÊóÁÇºà¤Î»£±Æ¶¨ÎÏ¤ä¡¢Âç³Ø¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Instagram¤ò»È¤Ã¤¿Âç³Ø¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Âç¤Î½êºß¤¹¤ëÉÊÀî¶è¤ÈÈÓÅÄ»Ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ß±ç½õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤ÈÉÊÀî¶è¤Ï2015Ç¯¤ËÊñ³çÅª¤ÊÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PR¥¥ã¥¹¥È¤Î³ØÀ¸¤¬ÈÓÅÄ»Ô¤ÎPRÆ°²è¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¡£¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ¤Î±óÆ£ÍøÉ×»á¡ÊËÉºÒÃ´Åö¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë»ÔÆâ¤ò½ä¤ê¡¢JRÈÓÅÄÀþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ê¤ó¤´ÊÂÌÚ¤äÅ·Î¶¶®¤Ê¤É´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢7Æü¤Ë¤Ïº´Æ£·ò»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢»ÔÆâ¤Ç¤Î´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÉºÒ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä¸òÎ®¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëº©ÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿PRÆ°²è¤Ï¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÂÎ¸³¥ì¥Ý¡¼¥È¤äº´Æ£·ò»ÔÄ¹¤È¤Îº©ÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±»Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£PRÆ°²è¤Ï¡¢Æ±»Ô¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£³ØÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÓÅÄ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¿Í¡¦¼«Á³¡¦¿©¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î¢³¦Àþ¡Ê¤ê¤«¤¤¤»¤ó¡Ë¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤³¹ÊÂ¤ß¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÅª¤Ê²áµî¤ÎÂç²Ð¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢°ÕµÁ¤â°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ê1947Ç¯¤Î¡ËÂç²Ð¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤ê¤ó¤´ÊÂÌÚ¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤½»Ì±Æ±»Î¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÈÓÅÄ»Ô¤ÎÊý¡¹¤Î»×¤¤¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡üÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»ÔPRÆ°²è¡Ö¤¤¤¤¤¿゙½÷»ÒÎ¹¡ÁÀ¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡Á¡×
¡¡https://youtu.be/FV1zmTBDYuI?si=MSPhch1vxrxznR13
¡üÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô
¡¡https://www.city.iida.lg.jp/
¡üYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¼«Í³»þ´Ö¡×
¡¡www.youtube.com/@¼«Í³»þ´Ö
¡ü³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÖPR¥¥ã¥¹¥È¡×
¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/campuslife/activity/support.html
¡üPR¥¥ã¥¹¥ÈInstagram
¡¡https://www.instagram.com/seisen_prcast/
¡Ê»²¹Í¡§À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¡¦¡ÚÃÏ°èÏ¢·È¡Û³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥ÕPR¥¥ã¥¹¥È¤¬ÉÊÀî¶è¤È¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ß±ç½õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¤òË¬Ìä¡¦PRÆ°²è¤Ë½Ð±é
¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00002418.html
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ë
¡¦À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥ÕPR¥¥ã¥¹¥È¤¬Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¤Î´Ñ¸÷Æ°²è¤Ë½Ð±é ¡½ ¥ê¥Ë¥¢¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉÊÀî¡ßÈÓÅÄ À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø ½÷»ÒÎ¹¡Ê2024.03.08¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-52855.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æþ»î¡¦¹ÊóÉô¡¡¹Êó²Ý
µÜß· ÌïÀ¸
TEL¡§03-3447-5551
FAX¡§03-5421-3469
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡Æ±Âç¤Î½êºß¤¹¤ëÉÊÀî¶è¤ÈÈÓÅÄ»Ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ß±ç½õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤ÈÉÊÀî¶è¤Ï2015Ç¯¤ËÊñ³çÅª¤ÊÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PR¥¥ã¥¹¥È¤Î³ØÀ¸¤¬ÈÓÅÄ»Ô¤ÎPRÆ°²è¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¡£¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ¤Î±óÆ£ÍøÉ×»á¡ÊËÉºÒÃ´Åö¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë»ÔÆâ¤ò½ä¤ê¡¢JRÈÓÅÄÀþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ê¤ó¤´ÊÂÌÚ¤äÅ·Î¶¶®¤Ê¤É´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢7Æü¤Ë¤Ïº´Æ£·ò»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢»ÔÆâ¤Ç¤Î´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÉºÒ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä¸òÎ®¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëº©ÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿PRÆ°²è¤Ï¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÂÎ¸³¥ì¥Ý¡¼¥È¤äº´Æ£·ò»ÔÄ¹¤È¤Îº©ÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±»Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£PRÆ°²è¤Ï¡¢Æ±»Ô¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£³ØÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÓÅÄ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¿Í¡¦¼«Á³¡¦¿©¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î¢³¦Àþ¡Ê¤ê¤«¤¤¤»¤ó¡Ë¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤³¹ÊÂ¤ß¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÅª¤Ê²áµî¤ÎÂç²Ð¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢°ÕµÁ¤â°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ê1947Ç¯¤Î¡ËÂç²Ð¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤ê¤ó¤´ÊÂÌÚ¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤½»Ì±Æ±»Î¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÈÓÅÄ»Ô¤ÎÊý¡¹¤Î»×¤¤¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡üÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»ÔPRÆ°²è¡Ö¤¤¤¤¤¿゙½÷»ÒÎ¹¡ÁÀ¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡Á¡×
¡¡https://youtu.be/FV1zmTBDYuI?si=MSPhch1vxrxznR13
¡üÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô
¡¡https://www.city.iida.lg.jp/
¡üYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¼«Í³»þ´Ö¡×
¡¡www.youtube.com/@¼«Í³»þ´Ö
¡ü³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÖPR¥¥ã¥¹¥È¡×
¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/campuslife/activity/support.html
¡üPR¥¥ã¥¹¥ÈInstagram
¡¡https://www.instagram.com/seisen_prcast/
¡Ê»²¹Í¡§À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¡¦¡ÚÃÏ°èÏ¢·È¡Û³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥ÕPR¥¥ã¥¹¥È¤¬ÉÊÀî¶è¤È¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ß±ç½õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¤òË¬Ìä¡¦PRÆ°²è¤Ë½Ð±é
¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00002418.html
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ë
¡¦À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥ÕPR¥¥ã¥¹¥È¤¬Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¤Î´Ñ¸÷Æ°²è¤Ë½Ð±é ¡½ ¥ê¥Ë¥¢¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉÊÀî¡ßÈÓÅÄ À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø ½÷»ÒÎ¹¡Ê2024.03.08¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-52855.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æþ»î¡¦¹ÊóÉô¡¡¹Êó²Ý
µÜß· ÌïÀ¸
TEL¡§03-3447-5551
FAX¡§03-5421-3469
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/