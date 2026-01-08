2025年度「東京ビジネスデザインアワード」テーマ賞8件を発表





＜提案最終審査会について＞















テーマ賞を受賞した8件の受賞デザイナーのプレゼンテーションにより審査を行います。最終審査会を経て、最優秀賞、優秀賞をそれぞれ決定します。



・最優秀賞（1件・企業/デザイナーそれぞれに50万円）



・優秀賞 （2件・企業/デザイナーそれぞれに10万円）



TBDAは、東京都内の中小企業が保有する独自の技術や素材などを「テーマ」に、各社のテーマを活用し新たなビジネスへと発展させるためのデザイン（プロダクト、ブランディングなど）の提案を幅広く募り、審査会による選考を経て決定した「テーマとデザイン提案のマッチング」をテーマ賞としています。近年では、参加企業の技術や素材の特性に加え、円安・物価高の継続、金利の上昇、構造的な人手不足、事業承継など中小企業の現状と直面する課題を読み取ることができます。企業が抱える困りごとは複雑な要因が絡み合っている上、本質的な課題は何か、企業だけでは解決に向けた整理ができない場合も多くあります。本年度のデザイナーからの提案では、企業の強みを整理し、技術や素材の活用を根幹に、これからの企業の姿勢や在り方、やるべき優先順位を提案するものが多く寄せられました。昨年12月上旬より、企業とデザイナーが一つのチームとなり新たな事業を興すことをスタートしました。2月3日（火）に開催する提案最終審査会では、テーマ賞8件の具体案を発表します。成果物としてのデザインだけではなく、ぜひその成果物が生まれた経緯やプロセスに含まれるデザインもご注目ください。