2025年度「東京ビジネスデザインアワード」テーマ賞8件を発表

2月3日の提案最終審査会にて最優秀賞、優秀賞を決定。当日の一般観覧を募集。

2026年1月8日

東京都内の中小企業活性化策として東京都が主催し、公益財団法人日本デザイン振興会が企画・運営を行う「東京ビジネスデザインアワード」（以下TBDA）は、2025年度のテーマ賞8件の受賞を発表しました。






TBDAは、東京都内の中小企業が保有する独自の技術や素材などを「テーマ」に、各社のテーマを活用し新たなビジネスへと発展させるためのデザイン（プロダクト、ブランディングなど）の提案を幅広く募り、審査会による選考を経て決定した「テーマとデザイン提案のマッチング」をテーマ賞としています。

近年では、参加企業の技術や素材の特性に加え、円安・物価高の継続、金利の上昇、構造的な人手不足、事業承継など中小企業の現状と直面する課題を読み取ることができます。企業が抱える困りごとは複雑な要因が絡み合っている上、本質的な課題は何か、企業だけでは解決に向けた整理ができない場合も多くあります。本年度のデザイナーからの提案では、企業の強みを整理し、技術や素材の活用を根幹に、これからの企業の姿勢や在り方、やるべき優先順位を提案するものが多く寄せられました。昨年12月上旬より、企業とデザイナーが一つのチームとなり新たな事業を興すことをスタートしました。

2月3日（火）に開催する提案最終審査会では、テーマ賞8件の具体案を発表します。成果物としてのデザインだけではなく、ぜひその成果物が生まれた経緯やプロセスに含まれるデザインもご注目ください。



＜提案最終審査会について＞







テーマ賞を受賞した8件の受賞デザイナーのプレゼンテーションにより審査を行います。最終審査会を経て、最優秀賞、優秀賞をそれぞれ決定します。

・最優秀賞（1件・企業/デザイナーそれぞれに50万円）

・優秀賞 （2件・企業/デザイナーそれぞれに10万円）

テーマ賞受賞後、企業とデザイナーは審査委員・事務局の支援の下、ビジネス実現化に向けて検討を進めます。




2025年度 「東京ビジネスデザインアワード」 テーマ賞 8件一覧

各テーマの詳細は、公式サイトをご覧ください。

https://design-award.metro.tokyo.lg.jp/award.html

※下記一覧に見方について

テーマ：2025年度「東京ビジネスデザインアワード」のテーマとして選出された東京都内の中⼩企業が保有する独⾃の技術や素材など

▼　　　　

提　案：上記のテーマに対してテーマ賞を受賞したデザイナーからの提案

＜2025年度提案最終審査会　一般観覧募集について＞

日　時：2026年2月3日（火） 13:30〜17:30（開場13:00予定）

会　場：東京ミッドタウンカンファレンス（東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー4階 ）

定　員：若干名（先着順）

参加費：無料

タイムスケジュール（予定）：

13:30：開会／主催者挨拶／テーマ賞紹介など

13:45：８組のデザイナーによるプレゼンテーションスタート

15:45：休憩／審査委員による別室審査

17:00：結果発表・表彰など

17:30：閉会

※15:45以降、別室審査の状況により時間が変更する可能性があります。

＜2025年度東京ビジネスデザインアワード 審査委員＞　

審査委員長：秋山 かおり　プロダクトデザイナー /STUDIO BYCOLOR

審査委員：

谷口 靖太郎　デザインエンジニア

日郄 一樹　 特定訴訟代理人・弁理士、デザインストラテジスト /日高国際特許事務所所長

坊垣 佳奈　　株式会社マクアケ 共同創業者 / 顧問

宮崎 晃吉　　建築家 /株式会社HAGISO代表取締役

八木 彩　　 アートディレクター、クリエイティブディレクター / アレンス株式会社代表取締役

柳沼 周子 バイヤー /株式会社エンファクトリー

観覧申し込みの方法やその他詳細は、TBDA公式サイトにて公開しています。

（https://design-award.metro.tokyo.lg.jp/award.html）

本件に関するお問合わせ先

東京ビジネスデザインアワード事務局（公益財団法人日本デザイン振興会）

E-mail：tokyo-design@jidp.or.jp　

