製造需要が急増するインドで、ヤマトグループとして海外最大のロジスティクスセンターを開設

インドで生産拡大を目指す製造業のグローバルサプライチェーン構築を支援

ヤマトホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：長尾 裕）傘下のヤマトロジスティクスインド株式会社（本社：インド共和国、取締役社長：伊藤 大輔、以下：YLI）は、インド北部のハリヤナ州において、ヤマトグループの海外物流拠点として最大となる「NH8（シドラワリ）ロジスティクスセンター」（読み：エヌエイチエイトシドラワリロジスティクスセンター、以下：NH8ロジセンター）を2026年1月8日（木）に開設します。

NH8ロジセンターでは、インド国内外の物流における戦略的な立地を生かし、日本水準の高度なコントラクト・ロジスティクス※1（以下、CL）サービスを提供します。これにより、インド国内や中東・アフリカなどの新興国に向けた生産拡大を目指す製造業のお客さまに対し、ニーズに応じた最適な物流ソリューションを提供します。YLIは、日本の製造業のお客さまと長年培ってきた高品質なCLサービスのノウハウと、世界各国のネットワークを活用し、お客さまのグローバルサプライチェーン全体における課題解決に貢献していきます。

＜NH8ロジセンター外観＞

■ インドの市場動向と物流の課題

世界的なサプライチェーンの再編や政府の製造業振興政策「メーク・イン・インディア」により、インドは近年、国内需要に加え、輸出拠点としての「世界の工場」の役割が大きくなっています。特に自動車や電気機器、半導体などの製造が拡大しています。これに伴い物流ニーズが急増している一方で、倉庫や輸送網などの物流インフラや、最適なサプライチェーンを構築できる物流事業者が不足しています。

■ NH8ロジセンターの概要

NH8ロジセンターは、デリー首都圏から商業都市ムンバイを経由し、南部の工業都市であるベンガルール、チェンナイに至る主要な高速道路沿いにあります。周辺には多くの組み立て工場とそのサプライヤーが集まる工業団地が複数あるため、門前倉庫やクロスドックとしても活用可能です。また、内陸コンテナデポ※2や空港にも近く、インド国内外へのトランジットハブとしても機能します。

将来的には、太陽光パネルの設置やEV導入などによってグリーン物流を推進し、お客さまにとってのScope3におけるGHG削減にも貢献する予定です。

■ YLIの強み

ヤマトグループは、中期経営計画「サステナビリティ・トランスフォーメーション SX2030～1st Stage～」において、グローバル事業を成長領域と位置づけており、成長が著しいインドは重点地域の一つです。2008年に設立したYLIは、ロジセンターやインハウスロジスティクス※3を通して、日本の大手自動車メーカーを中心とした製造業向けに日本水準のCLサービスを提供しています。

1．工場生産の効率化に貢献するジャストインタイム物流

生産工場で必要な部品を各工場からミルクラン※4で集荷し、YLIのロジセンターで生産ライン別に部品を仕分けた後、生産工場へ必要なタイミングでお届けします。お客さまは余分な在庫や保管スペースを持たず、開発・製造・販売などの本業に集中できます。また、ご要望に応じて、ロジセンター内で部品のセット組みや簡単な組み立てなどの流通加工を行い、生産工場の作業負担軽減に貢献します。

2．日本品質の高度なCLオペレーション

日本と文化や常識が異なるインドで、日本の水準と同等のCLサービスを提供するため、日本流の「カイゼン」活動を導入し、生産性や作業品質、安全性の向上に継続的に取り組んでいます。さらに、日本人アドバイザーによるインド人リーダーの育成や表彰制度などを通じて、優秀な人材の定着とモチベーション向上を図っています。

3．インドの環境に対応した梱包サービス

高温多湿なインドの気候や長距離輸送による振動などから製品を守るため、形状に合わせた梱包資材やサビ防止の特殊なシートなどを活用し、専門技能を持つ社員が最適な梱包を行います。さらに、設備・機械の輸送・搬入・据付などの複雑な作業にも対応可能です。

※1 在庫管理や流通加工など、お客さまのロジスティクス企画に参画・支援する事業

※2 内陸部に設置された、税関手続きやコンテナの集積・保管・輸送を行うための物流拠点（ICD）

※3 お客さま施設内でロジスティクスサービスを提供すること

※4 生産に必要なパーツを調達するために、各工場を巡回して混載で集荷すること

【参考】

＜会社概要＞

＜拠点図＞

＜プレスリリース＞

インド国内にヤマトグループ初のロジスティクスセンターを3拠点開設（2023年8月7日）

URL：https://www.yamato-hd.co.jp/news/2023/newsrelease_20230807_1.html

【お問い合わせ先】

＜法人の方＞

ヤマトロジスティクスインド株式会社 MAIL：sales@yamato-india.co.in