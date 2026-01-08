株式会社貴瞬(本社：東京都台東区、代表取締役：辻 瞬)は、2026年1月14日(水)～17日(土)に東京ビッグサイトで開催される国際宝飾展(IJT)に出展し「DISCOVER(発見する)」というコンセプトのもと、異業種との共創をさらに拡張する取り組みとして、画家・安部 祐一朗氏が新たに参画することをお知らせします。





レストランとのコラボレーションに続き、アートの分野を取り入れることで、宝石の価値を多角的に捉える展示空間を構成します。





株式会社貴瞬×画家・安部 祐一朗氏





■なぜ画家・安部氏とコラボしたのか

一つとして同じものがない宝石の個性を丁寧に捉える姿勢は、素材一つひとつの価値に向き合う貴瞬の考え方と重なります。

安部氏の作品は、宝石がもつ色彩の奥行きや光のニュアンスを、色鉛筆という繊細な表現で描き出すことが特徴です。

宝石を「装うもの」としてだけでなく、その色彩や輝きそのものに目を向けることで、アートとジュエリーが交差する新たな魅力を提示できると考え、本コラボレーションを実現しました。





株式会社貴瞬×画家・安部 祐一朗氏 コラボ作品





■展示会での役割

本展示では、安部氏による絵画作品を、展示空間の随所に取り入れています。

宝石をモチーフとした表現に加え、レストランとのコラボレーション作品や、食・空間・体験を想起させるデザインも描き下ろされ、本展示全体の世界観を構成する重要な要素となっています。

実物の宝石や体験型演出、アート作品を横断的に配置することで、来場者が自身の感性を通して価値を見出し、「DISCOVER」というコンセプトを視覚的に体感できる構成としています。









■安部 祐一朗氏 プロフィール

2002年京都府京都市生まれ。

メイクアップアーティストに憧れ、高校入学時に色の濃淡など 勉強の一環として、独学で色鉛筆画を描き始める。

2018年SNSに投稿した宝石の色鉛筆画が拡散され、それをきっかけにテレビ番組や、メディアから取材を受け注目を集め、様々な個展や展示会とコラボレーションをしている。





公式Instagram： https://www.instagram.com/_yuichiro_abe





画家・安部 祐一朗氏









■展示会概要(日時・場所)

展示会名 ： 第37回国際宝飾展(IJT)

開催日 ： 2026年1月14日(水)～17日(土)

開催時間 ： 10:00～18:00(最終日は17:00まで)

会場 ： 東京ビッグサイト

ブース番号： 8-6

展示会URL ： https://www.ijt.jp/tokyo/ja-jp.html









■企業情報

会社名 ： 株式会社貴瞬(KISHUN.Inc)

代表者 ： 代表取締役 辻 瞬

設立 ： 2015年7月7日

資本金 ： 10,000,000円

従業員数： 262人(2025年6月現在)

事業内容： 色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、ジュエリー加工・リメイク、

色石の研磨・リカット、販売、輸出入

所在地 ： 【東京本社】

〒110-0016 東京都台東区台東4丁目9-2 阪急阪神上野御徒町ビル12F

【KISHUN ジュエリー工房】

〒110-0015 東京都台東区東上野1-6-8 MHビル1F

【G.E.lab】

〒110-0016 東京都台東区台東4-30-10 台東4丁目Mビル3F

【KISHUN SHOP】

〒110-0005 東京都台東区上野4-4-4 日清堂ビル 1F～3F

URL ： https://kishun.co.jp/