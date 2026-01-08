近畿大学生物理工学部（和歌山県紀の川市）は、令和8年（2026年）1月8日（木）、学生消防団「紀の川市消防団本部 近畿大学部」が制作した、子ども向け防災啓発教材のデジタル紙芝居「菊ちゃんとノコンの大脱出」を学部ホームページで公開します。どなたでも自由にダウンロードしてご利用いただけます。【本件のポイント】●学生消防団が主体となり、地域防災に役立つデジタル紙芝居「菊ちゃんとノコンの大脱出」を公開●紀の川市消防団女性分団や学生サークルと連携し、学生の視点で子ども向け防災啓発教材を企画・制作●印刷して活用できるPDF形式の「デジタル紙芝居」として公開し、地域の防災意識向上を目指す【本件の内容】紀の川市消防団本部 近畿大学部（通称：学生消防団）は、活動の柱の一つである「地域防災への貢献」を具体的化する取り組みとして、子ども向け防災啓発教材のデジタル紙芝居を制作しました。令和6年（2024年）11月にプロジェクトを発足させ、学生消防団のメンバーが中心となって企画・制作を進めました。制作にあたっては、イラストや物語制作を得意とする生物理工学部公認の創作サークルの学生が参加し、キャラクターデザインやシナリオ制作の一部を担当しました。また、地域の防火・防災啓発活動として子ども向け紙芝居の制作経験を持つ紀の川市消防団女性分団に協力を依頼し、「デジタルイラストで制作する」「明るい色を用いて子どもに伝わりやすくする」「避難行動を具体的に盛り込む」といった助言を受けました。完成した「菊ちゃんとノコンの大脱出」はオリジナルストーリーで、主人公の女の子である菊ちゃんとぬいぐるみのノコンを通して、火災が発生した際の避難行動について学ぶことができます。ノコンは「守護」という花言葉を持つノコンギクに由来するキャラクターで、物語の中では菊ちゃんに避難方法を助言し、無事に家族のもとへ導く存在として描かれています。作中では、「煙を吸わないよう姿勢を低くする」「慌てずに行動する」「非常口表示をたどって出口へ向かう」など、火災時の基本的な避難行動を具体的に示しています。なお、本作品はPDFデータを公開する「デジタル紙芝居」として制作し、どなたでも自由にダウンロードして利用することができます。また、あわせて紙でも制作し、令和7年（2025年）12月に紀の川市消防団女性分団へ贈呈しました。今後、紀の川市防災総合訓練などの場での活用が検討されています。【公開概要】公開開始：令和8年（2026年）1月8日（木）公開場所：近畿大学生物理工学部 公式ホームページURL ：https://www.kindai.ac.jp/bost/news/topics/_upload/6b9a2868bd1f8d4ac1c7b6a96501e002f75e18aa.pdf利用方法：どなたでもダウンロードして、ご自由にお使いいただけます。よこ原稿・両面（短辺とじ）で印刷することで、紙芝居としてご利用いただけます。【あらすじ】ショッピングモールで家族とはぐれてしまった菊ちゃん。ひとりで大切なぬいぐるみのノコンを探している最中、突然、館内で火災が発生します。不安と恐怖に包まれる中、再会したノコンに励まされながら落ち着いて行動し、煙を避け、エレベーターを使わず、誘導灯を頼りに避難する菊ちゃん。物語を通して、火災時に命を守る行動を子どもにも分かりやすく伝える防災紙芝居です。

【学生消防団代表学生コメント】生物理工学部 遺伝子工学科4年 村山仁弥（むらやまじんや）さん災害は、いつどこで起こるかわかりません。そんなときに、子どもたちが少しでも落ち着いて行動できるよう、防災の基本を知ってもらえたらという思いで、この紙芝居を制作しました。創作サークルの皆さんの協力により、物語や絵を通して、楽しみながら自然と心に残る作品になったと感じています。この紙芝居が、家庭や地域で防災について話し合うきっかけとなり、子どもたちの安全につながればうれしいです。【関連リンク】生物理工学部https://www.kindai.ac.jp/bost/