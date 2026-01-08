全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、放送中の旅番組「NEXT TRIP」のスピンオフ番組として、『FIRST TRIP～和歌山 宇宙と自然に出会う、紀南の旅～』を1月10日(土)夕方6時から放送します。

1．FIRST TRIPとは

現在放送中の旅番組「NEXT TRIP」のスピンオフ番組。新人タレントが初めてロケに挑戦し、旅好きのアナタがまだ行ったことのないステキな場所の魅力を、ダイナミックな映像でお届けします。

2．「FIRST TRIP～和歌山 宇宙と自然に出会う、紀南の旅～」番組概要

東京・羽田空港から空路でおよそ一時間。熊野白浜リゾート空港に降り立ち、車で海沿いを走ること数十分――。都心からもアクセスが良く、雄大な自然がすぐそこに広がる場所、和歌山県・紀南。ここには、宇宙をめざすロケット打上げの拠点があり、地球の息づかいを感じる風景が広がっています。まずは、宇宙をもっと身近に感じられる体験型ミュージアム「宇宙ふれあいホール Sora-Miru」へ。ロケットの仕組みや宇宙の世界を体験します。続いて、「南紀熊野ジオパークセンター」で、南紀熊野の成り立ちや自然の不思議を学びます。その後、国の名勝・天然記念物に指定されている橋杭岩や、古座川の一枚岩を訪れ、地球の活動が生み出した神秘を体感します。宇宙と大地をもっと身近に、地域のぬくもりと人々のあたたかさに触れた、見るときっと行きたくなる和歌山県紀南の旅をたっぷりとお届けします。■番宣映像：https://youtu.be/Sx2pnKq4kJ8

3．放送スケジュール

1月10日(土)夕方6時00分～6時30分「FIRST TRIP～和歌山 宇宙と自然に出会う、紀南の旅～」※再放送1月24日(土)夕方6時00分～6時30分■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/first-trip/

