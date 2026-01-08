ANAクラウンプラザホテル千歳（千歳市北栄2-2-1、総支配人：白木優至）1階オールデイダイニング「ハスカップ ザ・ガーデン」では、2026年1月10日（土）から2月28日（土）までの土日祝限定で「スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～」を販売いたします。料金は大人2,800円、小学生1,200円、幼児（3歳以上の未就学児）600円。 午前11時30分より午後2時30分までの開催です。

https://www.anacrowneplaza-chitose.jp/offers-restaurants/winterdessertsandstoneovenrecipes/

本ランチブッフェでは、チーフペストリー・シェフ 内藤 隆（ないとう たかし）と、この冬、新たに加入したペストリー・シェフ 澤田 康秀（さわだ やすひで）が「冬のデザート」をテーマに饗宴。それぞれの感性と技を尽くしたスイーツが華やかに響き合います。 さらにハスカップ ザ・ガーデン料理長 山本 昭典（やまもと あきのり）が手掛けるメニューには、フランス北東部アルザス地方で誕生した調理器具「ストウブ」（石窯）を使用。「食卓に幸せを運ぶ」という想いのもと、素材の旨みを引き出し、香ばしさと温もりを感じられる料理に仕上げています。また、週替わりで登場する「シェフの特別メニュー」は大注目。オープンキッチンから提供される出来立ての料理・スイーツに加え、ご家庭でも再現できるレシピを公開。“味わう”だけでなく、“学ぶ”体験としてもお楽しみいただけます。店内にシェフが居合わせた際には、直接会話を楽しみながら、想いやこだわりに触れていただけます。■毎週変わる「シェフの特別メニュー」チーフペストリー・シェフ 内藤隆のスイーツは、じっくりとキャラリゼしたリンゴにローズマリーの香りを添えた「リンゴのキャラメリーゼ煮 ローズマリー」や、アーモンドの香ばしさとショコラの風味が広がる、フランス・ロレーヌ地方に伝わる伝統菓子「ガトー・ショコラ ナンシー」など、フランス修行時代に培った技術を余すことなく表現。新加入のペストリー・シェフ澤田康秀のスイーツは、なめらかな口どけが魅力の「ショコラ・プリン」や、タルト生地にリンゴを並べ、芳醇なクリームを注いで焼き上げた「タルト・アルザシエンヌ（アルザス風リンゴタルト）」など、素材の持ち味を生かしたスイーツを提供します。一方、ハスカップ ザ・ガーデン料理長 山本昭典のメニューは、「ストウブ」（石窯）を使用し、外は香ばしく、中はふんわりと焼き上げた「長いもとベーコンのキッシュ」や、真鱈とジャガイモをなめらかに練り上げた南フランスの伝統料理「真鱈のブランダード」をガーリックトーストと共に楽しむ一皿など、見た目にも食感にもこだわった食欲そそる料理をご用意します。フランス各地に息づく伝統と技法に、シェフたちの個性と遊び心を重ねた週替わりの特別メニュー。味わうたびに新たな発見があり、料理やスイーツの奥深さを感じていただけます。匠たちの技と情熱が織りなす、この冬だけの饗宴を、ぜひ五感でご堪能ください。

スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～

場所： ANAクラウンプラザホテル千歳 ウィング棟1階 オールデイダイニング ハスカップ ザ・ガーデン期間： 2026年1月10日（土）～2月28日（土）の土日祝時間： 11:30a.m.～2:30ｐ.ｍ.料金： 大人 2,800円、小学生 1,200円、幼児（3歳以上の未就学児） 600円【冬のデザート】ブラマンジェヨーグルトとオレンジジュレ／シャルロットパラディ／スフレチーズケーキ／ショコラフランボワーズムース／ガトーショコラ／ベニエ 他【石窯料理・その他料理】玉葱たっぷりタルトフランベ／サルシッチャとポレンタのグラティネ／魚介のブイヤベース風／牛バラ肉と大根の和風煮込み／シュクルート アルザス風／スパイシーチキンのナシゴレン 他【週替わりで登場する特別メニュー】

1/10(土)～1/12（月・祝）内藤シェフ リンゴのキャラメリーゼ煮 ローズマリー、山本シェフ 長いもとベーコンのキッシュ1/17(土)・18(日) 澤田シェフ ショコラ・プリン1/24(土)・25(日) 内藤シェフ ガトー・ショコラナンシー1/31(土)・2/1(日) 山本シェフ 真鱈のブランダードのガーリックトースト2/7(土)・8(日) 澤田シェフ タルトアルザシエンヌ（アルザス風リンゴタルト）2/11(水・祝)・2/14(土)・15(日) 内藤シェフ ケース・オ・ショコラママレード（オレンジとレモンのママレード）2/21(土)・22(日) 山本シェフ スフレオムレツ（モンサンミッシェル風）サラダ2/23(月・祝)・28(土) 内藤シェフ ガトー・オ・ポムキャラメル（パウンドケーキ・リンゴのキャラメル）

※記載内容は、予告なく変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。ご予約･お問い合わせ1F オールデイダイニング ハスカップ ザ・ガーデン Tel 0123-40-2072（直通）営業時間 朝食6:30a.m.～9:30a.m. ランチ11:30a.m.～2:30p.m. ディナー 5:30p.m.～9:30p.m.

https://www.anacrowneplaza-chitose.jp/offers-restaurants/winterdessertsandstoneovenrecipes/

チーフペストリー・シェフ 内藤 隆 （ないとう たかし）1973年生まれ。高校卒業後、株式会社ロイヤルホテルに入社。 製パンやフレンチレストランの調理部門、製菓部門で研鑽を積む。2006年に、東京のパティスリー・サダハル・アオキで勤務後、渡仏し、4年間フランスのレストランや菓子店で腕を磨く。2011年に帰国後、京阪神のホテルや洋菓子店などで経験を積み、 2021年ANAクラウンプラザホテル大阪にペストリー・スーシェフとして入社。2022年にはペストリー・シェフに就任し、チームを統括。2023年12月に、大阪より北海道・千歳に移り、ANAクラウンプラザホテル千歳初のペストリー・シェフを務める。

ペストリー・シェフ 澤田 康秀 （さわだ やすひで）1984年生まれ。専門学校卒業後、個人洋菓子店や結婚式場にて洋菓子・焼き菓子の製造、新店舗立ち上げなど幅広い経験を積む。2014年に、浦和ロイヤルパインズホテル（現：ロイヤルパインズホテル浦和）のパティスリー部門に配属。2016年には、埼玉県洋菓子協会主催「2016年彩の国ケーキショー」において、焼き菓子部門 金賞および大会会長賞を受賞するなど、高い技術力が評価される。2023年ANAクラウンプラザホテル大阪に入社し、2024年にはペストリー・シェフに就任。2025年11月よりANAクラウンプラザホテル千歳に着任。

ハスカップ ザ・ガーデン 料理長 山本 昭典（やまもと あきのり） 1973年生まれ。調理専門学校卒業後、株式会社ホテル日航千歳（現： ホテルグランテラス千歳）に入社。宴会洋食の調理部門で研鑽を積む。 1998年に、ロイトン札幌（現：グランドメルキュール札幌大通公園）に宴会洋食調理部門に配属後、鉄板焼レストランのスーシェフやカフェのシェフを務める。 その後、札幌近郊のホテルや道外のリゾートホテルで経験を積み、2022年にANAクラウンプラザホテル千歳にハスカップ ザ・ガーデン副料理長として入社。2023年4月より、ハスカップ ザ・ガーデン料理長に就任。

クラウンプラザ®ホテルズ&リゾーツについて：世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。詳細はブランド公式サイト http://www.crowneplaza.com、その他FacebookやInstagramなどのSNSをご覧ください。 IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて： IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラムIHGワンリワーズを有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,800軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。• ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ • プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ • エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ • スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ • エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。公式サイト（英語）https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation公式サイト（日本語）https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japanIHGワンリワーズhttps://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/homeアプリのダウンロードはこちら: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android最新情報はこちらIHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/ IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan