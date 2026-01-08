敬愛高等学校で学習ツール「エビングハウスフセン」を試用 復習行動のきっかけづくりに一定の効果
株式会社Ebbinghaus Stationery(所在地：兵庫県神戸市)は2025年12月、学校法人鎮西敬愛学園 敬愛高等学校の協力のもと、復習タイミングを可視化する学習ツール「エビングハウスフセン」の試用アンケート調査を実施しました。
同校の生徒11名が実際に学習に使用した結果、81.8％が「復習のきっかけになった」と回答するなど、復習行動を促すツールとして一定の評価が得られました。
エビングハウスフセンで復習日を見える化
■エビングハウスフセン調査結果サマリー
復習のきっかけになったか
・「そう思う」「ややそう思う」合計：［81.8％］
暗記できた実感はあるか
・「そう思う」「ややそう思う」合計：［63.7％］
試験・受験に役立つと思うか
・「そう思う」「ややそう思う」合計：［100％］
エビングハウスフセンをもっと早く知りたかったか
・「そう思う」「ややそう思う」合計：［63.7％］
今後の資格試験で使用したいか
・「そう思う」「ややそう思う」合計：［81.8％］
後輩の受験生に勧めたいか
・「そう思う」「ややそう思う」合計：［90.9％］
3周する5つのメリット
自由記述
「復習しなければならない日が明確にわかるので、もっと使う機会を増やしていこうと思った」
「デザインが素晴らしい。
ページも開きやすくなり、復習も格段にしやすくなった。
用事や部活が入っている日は付箋に書かれている日に復習できないこともあるが、英単語の小テストが綴りを答えるものになっても高得点を取り続けることができている。」
「たくさんのことを覚えやすくなった」
「上手く使用していきたいです」
「毎日勉強していれば日ごとの付箋減少度合も一定になるので、洗練されたアイデアだと思います。
しかし、保管する場所を選ばないとシートから付箋が剥がれてしまいます。」
「やり直し(テスト・模試)などがいつするのか明確で忘れることなくすることができる。
付箋が細いので見やすい」
「まだ使用を始めてあまり日が経ってないので効果を実感はできていないが、正しく使用すれば記憶のしやすさは格段に上がると感じた」
「ぺりぺりするときにやった感があって楽しく勉強できる」
「復習日が明確になっているのでやる気も出て取り組みやすいです」
「上手く活用できていないので、これからは積極的に使っていきたい」
消しゴムで消さずに3周
■エビングハウスフセンとは
ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが発表した、エビングハウスの忘却曲線という「人が学習したことをどのように忘れるか」を示した理論を基に、知ってはいるけど実践できないエビングハウスの忘却曲線を活かした学習法を実践する為の付箋です。
■中学受験・高校・大学受験や難関試験にエビングハウスフセンが活躍
開発者・樫原 優衣が国立大学医学科に合格。宅浪し、エビングハウスフセンで復習管理をしたことで、長く記憶を定着させることができ、その効果を開発者自身が例証しました。
エビングハウスフセンを活用し公認会計士試験に合格した方のインタビュー動画
共通テスト×エビングハウスフセン
■開発者樫原優衣の思い
多くの勉強法の本で分散学習が推奨されています。しかし、受験生が自身で分散学習を管理することは大変です。エビングハウスフセンは分散学習を簡単に管理できるツールです。
テストの解説を聞いて「わかった！」で終わると、1ヶ月後に同じ間違いをすることがあります。
エビングハウスフセンで分散学習を実行することで同じ間違い繰り返さないようになると嬉しいです。
開発者である私自身も高校生の時は復習もれがあり、親から復習を促されることも多々ありました。
勉強計画や学習管理をしてくれる塾があるくらいなので、中高校生だけで復習を徹底させるのは難しいと思います。
今後は高校生に復習の必要性を理解してもらうための動画などを用意し、エビングハウスフセンを使う意義などを普及させて参ります。
私自身も浪人生になってから全教科復習を徹底することができました。
学生のうちは忙しいので、まずは1科目から復習を徹底し、効果を実感できれば中高生だけで復習できるようになると思います。
まずは1科目から受験生にエビングハウスフセンを試してほしいです。
宅浪で合格