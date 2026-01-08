株式会社サイカ(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：平尾 喜昭、以下 サイカ)が運営する、マーケティングにおける“最適な意思決定”の探究を目的とするコミュニティ「XICA MARKETING SCIENCE LAB(サイカ マーケティングサイエンス ラボ)(以下、MSラボ)」は、株式会社リクルートでマーケティング室 室長を務める石井 智之氏、マリッジ&ファミリー プロダクトマネジメントユニット ユニット長を務める中西 宏貴氏をお招きし、「意思決定を支援するAIの可能性を探る」といったテーマで、コミュニティ会員限定の無料イベントを2026年1月22日(木)17時30分より開催いたします。





https://xica.net/action/mslab-20260122/





MSラボにリクルート『ゼクシィ』事業のマーケティング責任者である石井氏と、プロダクト責任者である中西氏が登壇





■イベントの背景

「AIを使っても、当たり障りのない回答しか返ってこない」「個人利用に留まり、組織としてAIを活かしきれていない」――このような課題をお感じではありませんか？





AI活用が“コスト削減”の段階を超え、意思決定の質が問われるいま、焦点となるのは、自社独自のデータや分析結果をAIに学習させ、AIとの議論を通じて、従来の分析では見えなかった戦略の核心に迫る手法です。





本セミナーでは、リクルート『ゼクシィ』事業のマーケティング責任者である石井氏と、プロダクト責任者である中西氏にご登壇いただき、AIの活用が意思決定をどこまで支援しうるのか、といったテーマでお話しを伺わせていただきます。





どのようにすれば、曖昧さを排した「納得感のある意思決定」を、事業の「スピーディーな実行」に繋げられるのか。AIを単なるツールで終わらせず、事業成長を加速させる「戦略パートナー」へと昇華させるにはどうすれば良いのか。ぜひ参加される皆さんとも一緒に探っていきたいと思います。





『事業成長を実現するためのAI活用のあり方を探る「意思決定を支援するAI」実践論』

https://xica.net/marketing-science-lab/event-07-2026-1-22/









■このような方におすすめ

・AIを導入したものの、コスト削減以上の成果を出せていないと感じている方

・組織全体の意思決定にAIをどう組み込むべきか、具体的な方法を知りたい方

・自社データを起点に、納得感のある戦略判断とスピーディーな実行を両立したいとお考えの方









■イベントプログラム

時間 コンテンツ

17:15-17:30 受付

17:30-17:35 オープニング

17:35-18:25 【第1部】セミナー

事業成長を実現するためのAI活用のあり方を探る

「意思決定を支援するAI」実践論

18:25-19:10 【第2部】ラボ

質疑応答・ディスカッション

19:10-19:20 休憩

19:20-19:55 懇親会

19:55-20:00 閉会

※プログラムの時間配分は変更となる可能性があります









■登壇者紹介





株式会社リクルート 石井 智之氏





石井 智之氏

株式会社リクルート マーケティング室 室長

2008年リクルート入社後、Googleを経て再びリクルートへ。旅行、住宅、SaaS、進学・教育支援など多様な事業領域でマーケティング責任者を歴任し、2025年4月より現職。





株式会社リクルート 中西 宏貴氏





中西 宏貴氏

株式会社リクルート マリッジ&ファミリー プロダクトマネジメントユニット ユニット長

2015年に入社。『ゼクシィ』の営業を経験後、17年に婚活領域にて新規事業開発／推進を担当。その後、事業企画、プロダクトマネジメントに携わる。23年より現職。





株式会社サイカ 平尾 喜昭





平尾 喜昭

株式会社サイカ 代表取締役社長CEO

慶應義塾大学総合政策学部卒業。父親が勤める会社の倒産を原体験として、大学在学中に出会った統計分析から経営支援の可能性を見出し、2012年に株式会社サイカを設立。エンタープライズ企業を中心にこれまで280社以上を支援し、"ビジネスの成長スパイラルをつくるデータサイエンスファーム"として、再現性の高いビジネス成長に貢献してきた。著書に『狙って売上を伸ばすデータ分析の思考法 勝ち続けるための「データ×感性」6ステップ』(クロスメディア・パブリッシング)。









■開催概要

開催日時 2026年1月22日(木)17:30～20:00(受付開始 17:15)

会場 株式会社サイカ オフィス

東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ14階

参加費 無料

定員 30名

※1社2名様までのご参加でお願いします

※参加人数が定員を超える場合は抽選と

させていただく場合がございます

対象 事業会社(広告主企業)においてマーケティングに

関わる業務に従事されている方なお、競合他社様は

お申し込みをご遠慮いただいております。

参加条件 本イベントは株式会社サイカが運営するコミュニティ

(XICA MARKETING SCIENCE LAB)の

会員限定のイベントとなります。ご参加お申し込みと同時に

コミュニティへの会員登録をさせていただきます。

ご登録いただきますと、マーケティング・サイエンスを

テーマとした情報やイベントのご案内をさせていただきます。

お申し込み締切 2026年1月18日(日)









■「XICA MARKETING SCIENCE LAB」 概要

・基本情報

名称 XICA MARKETING SCIENCE LAB

(サイカ マーケティングサイエンス ラボ)

※ 通称「MS(エムエス)ラボ」

会員 事業会社(広告主企業)においてマーケティングに関わる

業務に従事されている方

運営団体 株式会社サイカ





・入会案内

会員募集条件 ・事業会社(広告主企業)においてマーケティングに

関わる業務に従事されている方

・当コミュニティの目的に賛同されている方

その他詳細は当コミュニティ会員規約 第2条を参照ください。

XICA MARKETING SCIENCE LAB 会員規約： https://xica.net/ms-lab-terms/

申請方法 各イベントの参加申し込みを通して申請いただくか、

下記窓口までお問い合わせください。

株式会社サイカ XICA MARKETING SCIENCE LAB事務局

E-MAIL： marketing-science-lab@xica.net









■会社情報

サイカは、"ビジネスの成長スパイラルをつくるデータサイエンスファーム"です。

高精度なデータサイエンスを駆使して、「市場・顧客メカニズムの解明」「戦略の構築」「組織を巻き込む実行力の強化」「ナレッジを蓄積するデータ基盤の構築」を支援し、ビジネスで"勝ち続ける"ための成長スパイラルを実現します。

国内外を代表するデータサイエンティストや研究者をはじめとして、戦略コンサルティング、組織の実行支援、テクノロジー実装など、各方面の経験豊富な人材から構成される高い応用力を備えたチームで、クライアントのビジネスを支援しています。





代表者 ： 代表取締役社長CEO 平尾 喜昭

所在地 ： 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ14階

設立 ： 2012年

URL ： https://xica.net/

