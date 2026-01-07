La Towa 合同会社 (本社：大阪府大阪市中央区、代表 福井美由紀) は「CAMPFIRE」のクラウドファンディングを開始いたします。La Towaは、総合的かつ根本的に、お客様の美容と健康に貢献することを使命とし、エビデンスに基づいた製品開発と、安心してお使いいただけるサービスの提供に力を注いでまいりました。

今回クラウドファンディングにてご紹介している弊社製品『ANTI LIONO α』は、めぐりの力に寄り添う高機能サプリメント。特許技術で丁寧に抽出されたミミズ酵素「ルンブロキナーゼ」に、体を内側から整える美容・健康成分を贅沢に配合。カプセル型なので、気になるにおいや味もなく、冷えやむくみ、巡りの滞りに悩むあなたへ今日より少し軽やかな明日を迎える、その一粒を届けます。私たちが大切にしているのは、一人ひとりが本来持つ再生する力を引き出すことです。美しさや健やかさは、内側から整うことでこそ生まれると信じています。表面的な対処ではなく、身体の深部に寄り添うケア。それが私たちの考える本質的なアプローチです。

クラウドファンディング実施期間：2025年12月17日（水）～2026年1月31日（土）

応援はこちらから！

今回ご紹介する「アンティリオーノα（ミミズ乾燥粉末カプセル）」は、まさにこの理念を体現する製品であり、私自身の実体験から生まれたものです。

https://camp-fire.jp/projects/908744/view?list=search_result_projects_popular

数年前、私は脳梗塞を発症しました。言葉がうまく出てこない、手が思うように動かない。徐々に日常が崩れていく中で、強い不安と向き合う日々が続きました。そんな私の身体に変化をもたらしてくれたのが、あるきっかけで取り入れたミミズ由来の酵素を含むサプリメントでした。最初は迷いもありましたが、続けていくうちに体調に変化が見られ、医師にも驚かれるほどでした。この経験を通じて、確信しました。この力を必要とする方が、きっと他にもいる。

生きる力をそっと後押しできる存在として、届けていきたい。

この強い想いが、製品化と今回のプロジェクトの原動力となりました。

La Towaでは、美容業界での経験と全国のサロンとのつながりを活かし、信頼と安心を軸にしたメイドインジャパンのブランドとして、サロン経営者とそのお客様双方の課題に寄り添う仕組みづくりにも取り組んでいます。ただ製品を届けるだけでなく、経営と結果の両面を支えることが私たちの使命です。今回のプロジェクトも、その延長線上にあります。健康と美容、そして人の可能性に深く関わるこの製品が、多くの方にとって静かな希望となればと願っています。この文章が、心のどこかに優しく届くものであれば幸いです。そして、La Towaの取り組みが、誰かの明日をそっと支える存在となれるよう、これからも誠実に歩んでまいります。

『ANTI LIONO α（アンティリオーノアルファ）』は、La Towaが美容と健康の両面から導き出した、根本アプローチ型・高機能サプリメント。

忙しさやストレス、加齢による変化で「なんとなく不調」を抱える方が増えている現代。そんな時代に求められるのは、根本から身体の巡りを整え、自分本来の健やかさを取り戻す継続可能なケアです。自然の力と先端技術を融合し、毎日の健やかさを内側からしっかりと支えます。

高い品質と信頼性を支える独自の製法

本製品の核となるのは、特許取得の製法で精製された「ミミズ乾燥粉末（LR末Ⅲ）」この原料は、日本国内でも限られた環境でのみ育成される赤ミミズ科「ルンブルクスルベルス」を使用し、徹底した衛生管理のもとで生産されています。・養殖地は宮崎県の肥沃な土壌。 温度、水分、土壌の衛生状態まで厳密にコントロールされた環境で、健康的に育成されたミミズだけを厳選。・特殊洗浄・凍結真空乾燥・殺菌処理までを一貫管理。 素材の酵素活性を損なわないよう、細心の注意を払って加工されており、安全性と品質を高いレベルで両立しています。・製法は日本特許 第4808822号を取得。 技術的な裏付けを持った原料であることが、日常的に安心して摂取できるポイントです。

注目の天然酵素「ルンブロキナーゼ」を配合

このサプリメントのもう一つの特長が、ミミズ由来のたんぱく質分解酵素「ルンブロキナーゼ」です。・1983年、国際血栓止血学会でその有効性が発表された注目成分ルンブロキナーゼは、口から摂取できる天然酵素として数少ない存在です。毎日の健康維持や、巡りのサポートに対して、自然なアプローチを求める方に適しています。

https://youtu.be/YKVKHqDv900

美容と健康を多角的に支えるサポート成分

『ANTI LIONO α』は、巡りのサポートだけでなく、美容・抗酸化・エネルギー代謝・栄養補給といった、身体のあらゆる機能に総合的に働きかける成分をバランスよく配合しています。・発酵大豆イソフラボン 女性特有のゆらぎやバランスケアをサポート・還元型コエンザイムQ10 細胞レベルのエネルギー代謝と抗酸化ケアに・レスベラトロール ポリフェノールの力で、若々しさと健やかな循環を後押し・ビタミンB群、葉酸、ビタミンD・Eこれらの栄養素が、相互に働きかけることで、日々のコンディションを底上げします。体調管理をしたい方から美容のケアを意識する方まで、幅広いニーズに応える設計です。

このような方におすすめです

『ANTI LIONO α』は、次のような方にぜひお試しいただきたい製品です。・肩こり、冷え、むくみなどの巡りの不調を感じる方・健康診断の数値が気になり始めた方・生活習慣の見直しを検討している方・薬に頼らず、自然由来のサポートを取り入れたい方・日々の活力を内側から整えたいと感じている方健康への意識が高い方にも、体の変化を実感し始めた方にも、やさしく寄り添うサプリメントです。

お召し上がり方

・1日あたり2～4カプセルを目安に摂取してください・朝と夜に分けて、水またはぬるま湯でお飲みいただくのがおすすめです・食事の影響は受けにくいため、時間帯に縛られずライフスタイルに合わせてご使用いただけます・健康な方の場合は「朝・夜1カプセルずつ」が理想的な摂取パターンです毎日続けてこそ実感できるケアを、負担なく、自然に生活の中へ取り入れていただけます。

私たちがこのプロジェクトを通じて実現したいのは、『ANTI LIONO α』の存在を、まだご存じでない多くの方々に知っていただくことです。

ミミズ由来の酵素と聞くと、意外に思われるかもしれません。驚きや抵抗を感じる方がいらっしゃるのも事実です。ただ、実際に試された方の多くが、その後も継続してご愛用くださっているという結果が、何よりこの製品の価値を物語っています。

このサプリメントに含まれているのは、ルンブロキナーゼという酵素です。

これは医療や健康分野でも注目されている成分です。私たちはこの酵素の力を、毎日の生活の中で自然に取り入れていただけるよう、丁寧に製品化しました。冷えや肩こり、むくみ、生理不順、静脈瘤、そして睡眠の質など、血流に関わるお悩みは非常に多岐にわたります。こうした日常的な不調を感じている方に、選択肢の一つとして『ANTI LIONO α』を知っていただけたら、それだけでこのプロジェクトには大きな意味があると感じています。配合成分を見ればわかるように、この製品は高品質で、一般的にはもっと高額で販売されてもおかしくない内容です。ミミズ乾燥粉末を特許製法で加工し、発酵大豆イソフラボン、還元型コエンザイムQ10、レスベラトロールなどの成分を惜しみなく取り入れています。

それでも私たちは、価格設定にあえて挑戦しました。

大切にしたのは、継続できること。健康の土台をつくるためには、一度だけの使用ではなく、日々の中に自然に取り入れていただくことが何よりも重要だと考えているからです。クラウドファンディングという形を通じて、この製品の存在が必要な方の目に触れ、そして新たな一歩のきっかけとなることを心から願っています。未病という考え方に共感されている方、日々の小さな不調と静かに向き合っている方、薬だけに頼らず、自分の体の声に耳を傾けながらケアしていきたい方にこそ、手に取っていただきたいと思っています。このプロジェクトが、そうした皆さまにとってのひとつの希望となり、明日を少しでも軽やかに過ごすきっかけとなれば、これ以上の喜びはありません。

『ANTI LIONO α（アンティリオーノアルファ）』は、発売以来、多くの方にご愛用いただいており、うれしいお声が続々と届いています。

初めは半信半疑だった方も、続けるうちに「いつの間にか不調を感じにくくなった」と実感されるケースが少なくありません。

日々の小さな不調は、つい後回しにしがちです。でも、その「気づき」にこそ、体を整えるきっかけがあります。

La Towaは、そんなお客様一人ひとりの声を大切にしながら、これからも「実感できるめぐりケア」を届けてまいります。記事を読んでいただきまして誠にありがとうございます。

