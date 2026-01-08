【甲子園歴史館】開業からまもなく16年1月下旬に入館者数200万人を達成する見込みです！！～達成日には記念セレモニー＆マスコット写真撮影会も～
阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する「甲子園歴史館」は、1月下旬に、開業以来の入館者数が200万人を達成する見込みです。200万人達成日には、記念イベントとして200万人目の入館者の方とともに記念セレモニーを開催するほか、当日有効の甲子園歴史館の入館券をお持ちの方先着60組限定で、マスコット（トラッキー・ラッキー・キー太）との写真撮影会を実施します。
甲子園歴史館は、高校野球、阪神タイガース、阪神甲子園球場の歴史を保存・展示し後世に伝えることで、これまで同球場を舞台に生まれた数々のドラマや歴史を、ファンの皆さまとともに振り返り、世代を超えて共有できるミュージアムとして2010年3月14日に開業しました。以来、国内外問わず多くのお客さまにご来館いただき、2022年3月3日には、阪神甲子園球場南側の商業施設「甲子園プラス」に展示エリアの一部移転・拡張によるリニューアルオープンを行い、今に至ります。
現在は毎年約20万人のお客さまにご来館いただき、常設展示に加えて企画展を開催することで、阪神甲子園球場に関わる歴史を様々な角度からお伝えしています。
入館者数200万人達成記念イベントの概要は、次のとおりです。
【入館者数200万人達成記念イベント概要】
1 日時
甲子園歴史館総入館者数200万人達成当日
※マスコット写真撮影会の開催時間は決定次第、甲子園歴史館公式HP・Xで情報を発信します。
2 内容
・200万人記念セレモニー
※セレモニーの詳細は当日会場で発表します。
・マスコット写真撮影会
200万人達成後、当日有効の甲子園歴史館の入館券をお持ちの方先着60組限定で、マスコット（トラッキー・ラッキー・キー太）との写真撮影会を実施します。
※詳細情報については、甲子園歴史館公式ホームページ、公式Xで情報を発信します。
※甲子園歴史館にご入館、又は阪神甲子園球場スタジアムツアーにご参加の方が対象です。
※実施場所は変更となる場合があります。
※招待券・前売券・株主優待券・団体を含むすべてのご入館者が対象です。甲子園歴史館受付で入館券にお引換えの上ご来場ください。
※甲子園歴史館入館券をご提示の方先着60組限定に整理券を配布します。
※1グループ1ショットでお願いします。
3 場所
・200万人記念セレモニー
甲子園歴史館エントランス前（甲子園プラス2F）（予定）
・マスコット写真撮影会
多目的ホール（甲子園プラス3F）（予定）
◆甲子園歴史館 営業のご案内
＜営業時間＞
10：00～17：00（11月～2月）
※3月～10月は10：00～18：00
※入館は閉館時間の30分前まで。
※催物の開催等により変更する場合があります。
＜休館日＞
月曜日（試合開催日、祝日を除く。）
メンテナンス休館（2月2日（月）～2月6日（金））
＜入館料＞
おとな900円、高校生700円、こども500円
◎お問合せ 0798-49-4509（営業時間内に限る。）
◎ホームページ https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/
阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。
