阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する「甲子園歴史館」は、1月下旬に、開業以来の入館者数が200万人を達成する見込みです。200万人達成日には、記念イベントとして200万人目の入館者の方とともに記念セレモニーを開催するほか、当日有効の甲子園歴史館の入館券をお持ちの方先着60組限定で、マスコット（トラッキー・ラッキー・キー太）との写真撮影会を実施します。





甲子園歴史館は、高校野球、阪神タイガース、阪神甲子園球場の歴史を保存・展示し後世に伝えることで、これまで同球場を舞台に生まれた数々のドラマや歴史を、ファンの皆さまとともに振り返り、世代を超えて共有できるミュージアムとして2010年3月14日に開業しました。以来、国内外問わず多くのお客さまにご来館いただき、2022年3月3日には、阪神甲子園球場南側の商業施設「甲子園プラス」に展示エリアの一部移転・拡張によるリニューアルオープンを行い、今に至ります。

現在は毎年約20万人のお客さまにご来館いただき、常設展示に加えて企画展を開催することで、阪神甲子園球場に関わる歴史を様々な角度からお伝えしています。





入館者数200万人達成記念イベントの概要は、次のとおりです。





【入館者数200万人達成記念イベント概要】





1 日時

甲子園歴史館総入館者数200万人達成当日

※マスコット写真撮影会の開催時間は決定次第、甲子園歴史館公式HP・Xで情報を発信します。





2 内容

・200万人記念セレモニー

※セレモニーの詳細は当日会場で発表します。

・マスコット写真撮影会

200万人達成後、当日有効の甲子園歴史館の入館券をお持ちの方先着60組限定で、マスコット（トラッキー・ラッキー・キー太）との写真撮影会を実施します。

※詳細情報については、甲子園歴史館公式ホームページ、公式Xで情報を発信します。

※甲子園歴史館にご入館、又は阪神甲子園球場スタジアムツアーにご参加の方が対象です。

※実施場所は変更となる場合があります。

※招待券・前売券・株主優待券・団体を含むすべてのご入館者が対象です。甲子園歴史館受付で入館券にお引換えの上ご来場ください。

※甲子園歴史館入館券をご提示の方先着60組限定に整理券を配布します。

※1グループ1ショットでお願いします。





3 場所

・200万人記念セレモニー

甲子園歴史館エントランス前（甲子園プラス2F）（予定）

・マスコット写真撮影会

多目的ホール（甲子園プラス3F）（予定）





◆甲子園歴史館 営業のご案内

＜営業時間＞

10：00～17：00（11月～2月）

※3月～10月は10：00～18：00

※入館は閉館時間の30分前まで。

※催物の開催等により変更する場合があります。

＜休館日＞

月曜日（試合開催日、祝日を除く。）

メンテナンス休館（2月2日（月）～2月6日（金））

＜入館料＞

おとな900円、高校生700円、こども500円

◎お問合せ 0798-49-4509（営業時間内に限る。）

◎ホームページ https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





甲子園歴史館 https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/26b90b68f3920b664085bafbd0eecda6cf0d97f2.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1