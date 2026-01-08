トライズ、英語学習に優れた事例に5部門で6受賞！日本英語コーチング協会主催『英語コーチングアワード2025』
1年で英語が話せるコーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」を運営するトライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）は、2025年12月に日本英語コーチング協会が発表した『英語コーチングアワード2025』にて、TOEIC L&Rやスピーキングなど5部門計6事例が受賞しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338694&id=bodyimage1】
■『英語コーチングアワード2025』とは
日本における英語学習の新潮流である英語コーチング業界の発展を目的として、英語コーチングの優れた事例を顕彰し、広く世の中に知らしめることを目指して開催。また、英語学習のために特に有益な書籍を顕彰することで、日本の英語学習環境の整備を行なっていくことを目指しています。本アワードは「オープン」、「TOEIC L&R（R）」、「スピーキング」、「セカンドキャリア」、「キッズ・学生」、「書籍」の6部門に分かれており、審査委員には大学の名誉教授をはじめ、日本経済新聞社や一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会などがいる。
【本アワードの結果】https://jelcaaward.jp/results
■TORAIZ受賞詳細
【大賞】
TOEIC L&R（R）部門「１ヶ月で２２０点UP！生き残っていくための英語学習」
＜受講生さまのコメント＞
修士課程の大学院生です。これまで、英語ができないことに大きな引け目を感じていました。私が専門としている分野では英語力は必須です。そんななか、英語ができないと公言するわけにもいかず、できるふりをずっとし続けてきました。そんな状態を変えたくて、独学で勉強したこともあったのですが、結果は出ませんでした（2ヶ月で515点→530点）。私の目標は、2ヶ月でTOEICの点数を最低でも700点以上にすること。TORAIZを選んだきっかけは、そんななか、TORAIZの担当者さんだけが、「私は700点いけると思います。一緒に頑張りましょう」と私の想いをまっすぐに受け止め、背中を押していただけたことにあります。
＜担当コンサルタントKensukeからのコメント＞
大学院での研究で多忙な中、開始１か月後のIPで驚異の220点アップ！当初スコアは530点、目標は700点超とされていましたが、短期間での達成は非常に難しい数字です。十代のときにされていた過去の様々な科目の独学の経験や、暗記の得意さ、TOEICにおける明確な弱点、学習時間を確保できる環境、そして何より学習への熱い気持ちと姿勢から、大きく伸びる可能性を強く感じたことを今も鮮明に覚えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338694&id=bodyimage2】
スピーキング部門「Versant 10点から61点へ。1200時間の旅で得た確かな自信。」
＜受講生さまのコメント＞
長年学習から逃げ続けた私のVersant初回スコアは10点。「今度こそ変わりたい」という思いだけを胸に、学習に挑む決意をしました。新しい部署での多忙な日々、時間を捻出するため朝4時からのシャドーイングを続けました。「もう無理かもしれない」立ち止まりそうになったこともあります。そんな私に気づいた担当コンサルタントから届いた一通のメールが、再び前に進む力をくれました。“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” 「どんなにゆっくりでも、止まりさえしなければ問題ない。」-孔子「言語習得は一歩ずつです。焦らず着実に、一緒に継続していきましょう！」その瞬間、胸の奥に小さな灯がともりました。
