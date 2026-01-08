アクアポニックス市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均12.04％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、アクアポニックスに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「アクアポニックスレポート」では詳細なセグメンテーションにより、樹種の選択、システムアーキテクチャ、アプリケーションコンテキスト、設置環境、販売チャネルが商業化の道筋をどのように決定するかなどを明らかにします。
世界のアクアポニックス市場規模は、2024年に18億5,000万米ドルと評価され、2025年の20億7,000万米ドルから2032年には46億米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1854647-aquaponics-market-by-fish-type-system-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・大規模アクアポニックスオペレーションにおける精密監視と最適化のためのIoTとAIの統合
・アクアポニックス農場における栄養循環と水質管理を強化するバイオフィルターの革新的技術の開発
・都市農業における土地利用効率を最大化するためのアクアポニックスにおける垂直農法の応用の成長
・商業アクアポニックス施設の二酸化炭素排出量を削減するための再生可能エネルギー源の採用
・拡張可能で持ち運び可能な食品生産ソリューションのためのモジュール式およびコンテナ化されたアクアポニックスユニットの出現
・アクアポニックスサプライチェーンと製品品質保証におけるトレーサビリティと透明性のためのブロックチェーンの実装
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 アクアポニックス市場：魚種別
・ナマズ、ティラピア、マス
第9章 アクアポニックス市場：システムタイプ別
・水耕栽培、培地培養、養液膜培養
第10章 アクアポニックス市場：用途別
・商業用、住宅用
第11章 アクアポニックス市場：設置場所別
・温室、屋内、屋外
第12章 アクアポニックス市場：販売チャネル別
・B2B、農場への直接供給、卸売、B2C、オフライン小売、オンライン小売
第13章 アクアポニックス市場：地域別
第14章 アクアポニックス市場：グループ別
第15章 アクアポニックス市場：国別
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・アクアポニックス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に18億5,000万米ドル、2025年には20億7,000万米ドル、2032年までには46億米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.04%です。
・アクアポニックスの利点は何ですか？
淡水の取水量の削減、現地生産による輸送排出量の削減、管理された環境での通年栽培の可能性があります。
・アクアポニックス市場における技術の進歩はどのような影響を与えていますか？
センサーの忠実度、クラウド分析、自動化の進歩により、水化学と生物学的負荷の精密管理が可能になり、死亡リスクを低減し、飼料転換率を向上させています。
・アクアポニックス市場における消費者の嗜好の変化はどのように影響していますか？
新鮮で追跡可能な地元産の食品に対する嗜好の変化により、流通機会が拡大しています。
プレスリリース詳細へ