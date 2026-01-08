魚粉・大豆に代わる次世代飼料？CAGR7.2%、2031年31.17億米ドルに拡大する昆虫飼料市場
昆虫由来の飼料とは、昆虫や昆虫由来成分から作られる動物用飼料を指す。世界には飼料として利用可能な昆虫が500種以上存在し、多くが栄養豊富かつ高タンパク質である。この種の飼料は主に家畜、家きん、魚類およびペット向けに使用され、高品質で持続可能なタンパク質、脂質およびその他の栄養素を提供する。昆虫を飼料原料として利用することは、餌をタンパク質に変換する効率が高く、環境負荷が小さく、大豆や魚粉などの従来飼料に比べて少ない資源で生産可能であるため、注目を集めている。本報告では、給餌用ウェット／生きた昆虫、乾燥昆虫、昆虫由来飼料原料（粉末、油など）といった様々な形態の昆虫飼料を含む。
昆虫由来の飼料産業は、近年急速に発展を遂げている新興分野である。その最大の特徴は、持続可能性と資源効率性にある。昆虫は、食品廃棄物や農業副産物などを飼料として短期間で高タンパク質の生物資源へと変換する能力を持ち、従来の大豆や魚粉に代わる新たな飼料原料として期待されている。また、土地や水などの使用量も少なく、環境負荷を最小限に抑えられるという利点も持つ。これにより、持続可能な農業や循環型経済の観点からも大きな注目を集めている。
市場をけん引する主な要因の一つは、世界的なタンパク質需要の増加である。人口増加とともに畜産・水産物への需要が拡大する中、従来の飼料原料だけでは供給が追いつかない懸念が強まっている。さらに、魚粉や大豆に対する価格変動や供給の不安定さも、より安定かつ効率的な飼料原料の必要性を高めている。昆虫はそのニーズに応える存在として、特に飼料用途において商業化の加速が期待されている。政府や国際機関による法整備や支援策の拡充も、業界の成長を後押ししている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界昆虫由来の飼料市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/379087/insect-based-feed）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.2%で、2031年までにグローバル昆虫由来の飼料市場規模は31.17億米ドルに達すると予測されている。
図. 昆虫由来の飼料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338685&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338685&id=bodyimage2】
図. 世界の昆虫由来の飼料市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、昆虫由来の飼料の世界的な主要製造業者には、Ÿnsect （France）、MealFood Europe （Spain）、Protix （Netherlands）などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約5.0%の市場シェアを持っていた。
企業の成長機会は、まず差別化された技術力と生産プロセスの確立にある。昆虫の品種選定から飼育環境の管理、成分抽出の工程までを最適化することによって、高品質で一貫性のある製品供給が可能となる。特に粉末状タンパク質や油脂成分など、加工された飼料原料として提供することで、より高付加価値なビジネスモデルを構築することができる。安定した供給と品質管理体制を築くことが、顧客との信頼構築と継続的な取引につながる。
また、マーケティング戦略の巧拙が企業の競争力を左右する。従来の飼料業界では見られなかった「環境意識」や「持続可能性」といったキーワードを前面に打ち出すことで、農業法人や水産養殖業者に新たな価値を訴求することができる。加えて、製品の効果を実証するデータや導入事例を積極的に公開し、導入のハードルを下げる工夫も重要である。市場教育を通じて信頼を高め、ブランド力を確立することで、中長期的な市場シェア拡大が可能となる。
昆虫由来の飼料産業は、近年急速に発展を遂げている新興分野である。その最大の特徴は、持続可能性と資源効率性にある。昆虫は、食品廃棄物や農業副産物などを飼料として短期間で高タンパク質の生物資源へと変換する能力を持ち、従来の大豆や魚粉に代わる新たな飼料原料として期待されている。また、土地や水などの使用量も少なく、環境負荷を最小限に抑えられるという利点も持つ。これにより、持続可能な農業や循環型経済の観点からも大きな注目を集めている。
市場をけん引する主な要因の一つは、世界的なタンパク質需要の増加である。人口増加とともに畜産・水産物への需要が拡大する中、従来の飼料原料だけでは供給が追いつかない懸念が強まっている。さらに、魚粉や大豆に対する価格変動や供給の不安定さも、より安定かつ効率的な飼料原料の必要性を高めている。昆虫はそのニーズに応える存在として、特に飼料用途において商業化の加速が期待されている。政府や国際機関による法整備や支援策の拡充も、業界の成長を後押ししている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界昆虫由来の飼料市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/379087/insect-based-feed）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.2%で、2031年までにグローバル昆虫由来の飼料市場規模は31.17億米ドルに達すると予測されている。
図. 昆虫由来の飼料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338685&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338685&id=bodyimage2】
図. 世界の昆虫由来の飼料市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、昆虫由来の飼料の世界的な主要製造業者には、Ÿnsect （France）、MealFood Europe （Spain）、Protix （Netherlands）などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約5.0%の市場シェアを持っていた。
企業の成長機会は、まず差別化された技術力と生産プロセスの確立にある。昆虫の品種選定から飼育環境の管理、成分抽出の工程までを最適化することによって、高品質で一貫性のある製品供給が可能となる。特に粉末状タンパク質や油脂成分など、加工された飼料原料として提供することで、より高付加価値なビジネスモデルを構築することができる。安定した供給と品質管理体制を築くことが、顧客との信頼構築と継続的な取引につながる。
また、マーケティング戦略の巧拙が企業の競争力を左右する。従来の飼料業界では見られなかった「環境意識」や「持続可能性」といったキーワードを前面に打ち出すことで、農業法人や水産養殖業者に新たな価値を訴求することができる。加えて、製品の効果を実証するデータや導入事例を積極的に公開し、導入のハードルを下げる工夫も重要である。市場教育を通じて信頼を高め、ブランド力を確立することで、中長期的な市場シェア拡大が可能となる。