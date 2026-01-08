ガラス基板用TGVレーザー装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（ウエハーレベル実装用、パネルレベル実装用）・分析レポートを発表
2026年1月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ガラス基板用TGVレーザー装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ガラス基板用TGVレーザー装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、ガラス基板用TGVレーザー装置の世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を包括的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約2730万米ドルと評価されており、2031年には約5660万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は7.1パーセントと見込まれており、先端半導体および電子分野の発展を背景に、高い成長が期待される市場です。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討しています。
________________________________________
製品の概要と技術的役割
ガラス基板用TGVレーザー装置は、ガラス基板を貫通する微細な穴を高精度で加工するための専用レーザー装置です。この技術は、半導体、電子部品、センサー、光学機器などの分野において、ガラス基板内部に電気的または光学的な接続経路を形成するために不可欠です。
本装置はレーザーを用いてガラスを加工し、周辺材料への損傷を抑えながら、直径、深さ、形状を厳密に制御した穴加工を実現します。その高い精度と再現性により、次世代デバイスの小型化と高性能化を支えています。
________________________________________
技術動向と加工プロセス
貫通ビア形成技術では、コスト、加工速度、品質のバランスが重要な課題です。高速性、高精度、狭ピッチ、滑らかな側壁、高い垂直性、低コストといった要件を同時に満たす必要があります。
これまで、研磨噴射、感光性ガラス、放電加工、プラズマ加工、電気化学的手法など多様な技術が検討されてきましたが、近年はレーザー誘起エッチング技術が優位性を示しています。この方式では、レーザーであらかじめ微細な穴を形成した後、薬液と超音波処理を組み合わせて最終的な穴径を得るため、高品質な加工が可能です。
________________________________________
市場動向と用途拡大
製品タイプ別では、ウエハーレベル実装向け装置が重要な位置を占めており、2031年には全体の52.14パーセントに達すると見込まれています。用途別では、半導体分野が2024年時点で約60.56パーセントを占めており、今後も安定した成長が期待されています。
加えて、自動運転、次世代通信、医療分野、透明表示装置などへの用途拡大が進んでおり、特に表示パネル分野では将来的に市場比率が高まると予測されています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析と定性分析を実施しています。市場の変化に対応するため、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に分析しています。
また、主要企業の企業概要や製品事例、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確にしています。
________________________________________
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ガラス基板用TGVレーザー装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ガラス基板用TGVレーザー装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、ガラス基板用TGVレーザー装置の世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を包括的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約2730万米ドルと評価されており、2031年には約5660万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は7.1パーセントと見込まれており、先端半導体および電子分野の発展を背景に、高い成長が期待される市場です。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討しています。
________________________________________
製品の概要と技術的役割
ガラス基板用TGVレーザー装置は、ガラス基板を貫通する微細な穴を高精度で加工するための専用レーザー装置です。この技術は、半導体、電子部品、センサー、光学機器などの分野において、ガラス基板内部に電気的または光学的な接続経路を形成するために不可欠です。
本装置はレーザーを用いてガラスを加工し、周辺材料への損傷を抑えながら、直径、深さ、形状を厳密に制御した穴加工を実現します。その高い精度と再現性により、次世代デバイスの小型化と高性能化を支えています。
________________________________________
技術動向と加工プロセス
貫通ビア形成技術では、コスト、加工速度、品質のバランスが重要な課題です。高速性、高精度、狭ピッチ、滑らかな側壁、高い垂直性、低コストといった要件を同時に満たす必要があります。
これまで、研磨噴射、感光性ガラス、放電加工、プラズマ加工、電気化学的手法など多様な技術が検討されてきましたが、近年はレーザー誘起エッチング技術が優位性を示しています。この方式では、レーザーであらかじめ微細な穴を形成した後、薬液と超音波処理を組み合わせて最終的な穴径を得るため、高品質な加工が可能です。
________________________________________
市場動向と用途拡大
製品タイプ別では、ウエハーレベル実装向け装置が重要な位置を占めており、2031年には全体の52.14パーセントに達すると見込まれています。用途別では、半導体分野が2024年時点で約60.56パーセントを占めており、今後も安定した成長が期待されています。
加えて、自動運転、次世代通信、医療分野、透明表示装置などへの用途拡大が進んでおり、特に表示パネル分野では将来的に市場比率が高まると予測されています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析と定性分析を実施しています。市場の変化に対応するため、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に分析しています。
また、主要企業の企業概要や製品事例、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確にしています。
________________________________________