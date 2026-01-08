PROMISE Technology¡¢Intersec Dubai 2026¤Ç¥¹¥Þー¥È¡¦¥·¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±ÇÁü²òÀÏ¡ÊIVA¡ËÂÐ±þ¤ÎAI¥¹¥È¥ìー¥¸´ðÈ×¤ò¾Ò²ð
¥É¥Ð¥¤¡ÊUAE¡Ë¤ª¤è¤Ó¿·ÃÝ¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡¢2026Ç¯1·î8Æü /PRNewswire/ -- ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°èºÇÂçµé¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¿ËÉºÒÊ¬Ìî¤Î¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¢¤ë Intersec Dubai 2026¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥»¥Ã¥¯¥É¥Ð¥¤¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PROMISE Technology¡Ê°Ê²¼¡¢PROMISE¡Ë¤Ï¡¢AI³èÍÑ·¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±ÇÁü²òÀÏ¡ÊIVA¡Ë´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸·¤·¤¤ÀÇ½Í×·ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¥«¥á¥é¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¥á¥¿¥Çー¥¿¤¬µÞÁý¤·¡¢±ÇÁü¥¹¥È¥êー¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Çー¥¿ÎÌ¡¢±¿ÍÑ¤ÎÊ£»¨À¡¢¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¡¢IOPS¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿å½à¤¬Âç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ÇÁü´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õÆ°Åª¤Ê±ÇÁü¤ÎµÏ¿¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²òÀÏ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤«¤é¹âÀÇ½¤Ê½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ç¥ª´Æ»ë¡¢ÊüÁ÷¡¢¥Ý¥¹¥È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢±ÇÁüÃæ¿´¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸Àß·×¤Ç35Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄPROMISE¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Çー¥¿¡¦¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ³«È¯¤ËÄ¹Ç¯ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì¤Ï¡¢Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¡¢¹â¤¤IOPS¤òÏ¢Â³²ÔÆ¯´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü´Æ»ë¤¬AI¼çÆ³¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ×·ï¤Ï°ìÃÊ¤È¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GPU¤äNVMe¡¢Ä¶¹âÂ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢PROMISE¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê±ÇÁü´ØÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£PROMISE SmartBoost™¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Öー¥¹¥È¡Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢Éé²Ù¤Î¹â¤¤·ÑÂ³Åª¤ÊÏ¿²è¤ª¤è¤Ó²òÀÏ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥³¥ÞÍî¤Á¤Î¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿±ÇÁü¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
PROMISE¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÀìÌçÃÎ¼±¤Ë¡¢NVMe¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢PCIe® 5.0ÀÜÂ³¡¢ºÇ¿·¤ÎIntel®¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢¹âÀÇ½GPU¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢IVAÂÐ±þ±ÇÁü´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢AI¤Î³Ø½¬¤ª¤è¤Ó¿äÏÀµ¡Ç½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Çー¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Intersec Dubai 2026¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¡¦¥·¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¸ø¶¦°ÂÁ´Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ËºÝ¤·¤ÆÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢PROMISE ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ISS¼Ò¡ÊIntelligent Security Systems¼Ò¡Ë¤Î±ÇÁü²òÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡¢AI¡¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±ÇÁü²òÀÏ¡ÊIVA¡Ë¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖVess A8110¡×¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡£´éÇ§¼±¤ò´Þ¤à¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²òÀÏ¤È¹â²òÁüÅÙ±ÇÁü¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Intel® Xeon® 6¥Ç¥å¥¢¥ëCPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖVess A8340¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢Milestone Systems¼Ò¤ÎVMS¤ª¤è¤ÓBriefCam¼Ò¤Î±ÇÁü²òÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡£GPU¤Ç¹âÂ®²½¤·¤¿AI/¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±ÇÁü²òÀÏ½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー¤«¤Ä¹âIOPS¤ÎÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦EOS¡ÊEntirely Open Storage¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤ëÊÂÎó¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡£Metadata Gateway¡ÊMGM¡Ë¡¢QuarkDB¡ÊQDB¡Ë¡¢File Storage Service¡ÊFSS¡Ë¤òÈ÷¤¨¡¢Vess A8110¤ª¤è¤ÓGreenBoost™¡Ê¥°¥êー¥ó¥Öー¥¹¥È¡Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅëºÜ¤ÎVTrak J5960¹âÌ©ÅÙJBOD¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´Æ»ë±¿ÍÑ¤äAI¤Î³Ø½¬¡¦¿äÏÀ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
PROMISE ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¥É¥Ð¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥È¥ìー¥É¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëIntersec Dubai 2026¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SA¥¾ー¥ó¤Î¥Öー¥¹F23¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
