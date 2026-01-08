こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
CNNと日本ガイシ、持続可能な未来に向けたイノベーションを紹介するグローバルキャンペーンを開始
CNNインターナショナル・コマーシャル（CNNIC）と、セラミック技術のグローバルリーダーである日本ガイシ株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市、英文表記: NGK Insulators, Ltd.、以下「NGK」）は、最先端技術の進化と持続可能な未来の実現に向けた取り組みを紹介するクロスプラットフォーム・キャンペーンを開始します。本キャンペーンでは、革新的な技術が地球規模の課題解決にどのように貢献し、デジタルトランスフォーメーションをどのように推進しているかを紹介します。
CNNICシニアバイスプレジデントのキャシー・イバル（Cathy Ibal）は次のように語ります。
「革新の精神を持ち、世界の課題解決に挑むNGKとの長年にわたるパートナーシップを継続できることを大変うれしく思います。CNNならではの力強いストーリーテリングと視聴者との深いつながりを生かし、本キャンペーンを通じて、よりスマートで持続可能な未来を築く革新的な人々の物語を世界中に届け、インスピレーションを与えられると確信しています。」
日本ガイシ株式会社の代表取締役社長 小林茂は次のように述べています。
「当社は、『独自のセラミック技術でカーボンニュートラルとデジタル社会に貢献する』というNGKグループビジョンを掲げ、事業構成の転換を加速させるため、2026年4月に商号を『NGK』へ変更します。CNNの『Innovate』とのパートナーシップは、社名変更を契機に挑戦を続ける当社の姿勢を象徴するものです。このコラボレーションを通じて、イノベーションへの取り組みをさらに加速できることをうれしく思います。」
本キャンペーンでは、CNNICのグローバルブランドスタジオ「Create」が制作した2本のブランド動画や、先進セラミック技術が理想的な世界の実現にどのように寄与しているかを掘り下げるブランド記事も公開します。さらに、NGKの小林社長が出演し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けたビジョンや、エネルギーの未来を支えるセラミックスの可能性を語る動画2本も制作しています。
以上
CNN International Commercial について
CNN International Commercial（CNNIC）は、米国外のCNNの施設の事業運営を担っています。CNN International、CNN Arabic、CNN Style、CNN Businessなどのブランドの商業活動は、すべてこの部門で統制されています。こうした商業活動には、世界をリードするこの国際的なニュースプロバイダーの広告販売、スポンサーシップ、パートナーシップ、商業コンテンツ開発、コンテンツ販売、ブランドライセンス、流通、屋外メディアの運営、事業開発、マーケティングが含まれています。CNNICは、国際的な広告販売で業界をリードする企業として認識されています。クリエイト部門で制作して高度なデータ活用とデジタル機能によって促進された、数々の賞を受賞した商業コンテンツを活用して、世界で最も認知度の高いブランドの多くと強固で永続的なパートナーシップを築いています。同社のコンテンツ販売/ライセンス部門は、CNNブランドのライセンス供与から、コンテンツ供給契約、コンサルティングサービスの提供に至るまで、さまざまな業務を担う1,000社以上の関連会社と連携しています。詳細については、こちらをご覧ください。
http://commercial.cnn.com
日本ガイシ株式会社について
日本ガイシは創立1919年のセラミックメーカーで、モビリティやエネルギー、IoT、産業領域などの幅広い事業領域でビジネスを展開しています。世界中のクルマに採用されている自動車関連部品や、半導体製造装置向けセラミックスを主力製品として展開しており、海外売上高比率8割、海外従業員比率6割と、グローバル企業としての存在感を高めています（2025年6月時点）。独自のセラミック技術でカーボンニュートラルとデジタル社会に貢献することをビジョンに定めた2021年以降、事業構成の転換を加速しており、2026年4月には商号もNGK株式会社へ変更します。NGKグループ理念に掲げる私たちの使命は、「社会に新しい価値を そして、幸せを」。新たな製品やサービスの提供を通じて、より快適で持続可能な社会の実現に挑戦し続けます。
https://www.ngk.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
日本ガイシ コーポレートコミュニケーション部 / 狩谷、塚本
Email: ngk-cc@ngk.co.jp
CNNインターナショナル・コマーシャル Bipasha Bhattacharya / Tracy Yiu
Email: bipasha.bhattacharya@cnn.com / tracy.yiu@cnn.com