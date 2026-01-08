¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»äÅ´½é¡ÛµþµÞÅÅÅ´¡ßLime¶ÈÌ³Ï¢·È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
Âè£±ÃÆ¤È¤·¤ÆÀÄÊª²£Ãú±ØÁ°¤Ë¥Ý¡¼¥È¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤ÈLime³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¤ÆüËÜÂåÉ½¡§¥Æ¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¡¤°Ê²¼ Lime¡Ë¤Ï¡¤Ï¢·È¤òËÜ³Ê²½¤·¡¤Âè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¤2026Ç¯£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖLime¡×¤ÎÀÄÊª²£Ãú±ØÁ°¥Ý¡¼¥È¤ò³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Lime¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¤»äÅ´»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡Lime¤ÏÀ¤³¦£µÂçÎ¦¡¦Ìó30¤«¹ñ¤Ç¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿Í²ñ°÷¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¤400Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ò¸Ø¤ëLime¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î²óÍ·À¤äÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¡¤µþµÞ±èÀþ¤Ø¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÎ®Æþ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤ÅìµþÅÔÎ×³¤ÉûÅÔ¿´ÊýÌÌ¤äÂç°æÄ®ÊýÌÌ¤È¤Î¸òÄÌ·ëÀáÅÀ¤Ç¤¢¤ëÀÄÊª²£Ãú±Ø¤ËLime¥Ý¡¼¥È¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤ÀÄÊª²£Ãú±Ø¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È±Ø¾¦·÷¤Î³ÈÂç¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âµþµÞÅÅÅ´¤ÈLime¤Ï¡¤¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ý¡¼¥ÈÀßÃÖ¤äÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤±Ø¤«¤é¤ÎÆó¼¡¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î½¼¼Â¤ò¿ä¿Ê¤·¡¤±èÀþ²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖLime¡×ÀÄÊª²£Ãú±ØÁ°¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥³µÍ×
¡Ê1¡Ë½»½ê¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÉÊÀî£³ÃúÌÜ£±ÈÖ20¹æ¡ÊµþµÞÀþÀÄÊª²£Ãú±ØÎÙÀÜ¡Ë
¡Ê2¡Ë³«¶È
2026Ç¯£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë14¡§00
¡Ê3¡ËÆ³Æþ¥µ¡¼¥Ó¥¹
¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖLime¡×¡Ê±¿±Ä¡§Lime³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¢¨Æ±°ì¶è²èÆâ¤Ë¥·¥§¥¢ÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡ÖLUUP¡×¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤â³«Àß¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒLuup¡Ë
¡Ê4¡ËÀßÃÖ¼ÖÎ¾¡Ê£³Âæ¡Ë
¡¡ÃåºÂ¼°ÅÅÆ°¥·¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡ÖLime¥é¥¯¥â¡×
¡Ê5¡ËÍøÍÑÊýË¡
¡ÖLime¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¡£¼ÖÎ¾¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¥í¥Ã¥¯¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¤¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê6¡ËÎÁ¶â
¡¡¤´ÍøÍÑÃÏ°è¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏLime¥¢¥×¥ê¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Apple Store¡¡https://apps.apple.com/jp/app/lime-ridegreen/id1199780189
Google Play¡¡https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limebike&hl=ja&pli=1
£²¡¥ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖLime¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¡Ê1¡Ë¹ñÆâ½é¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¾è¤ëÅÅÆ°¥·¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡×
¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¾è¤ëÅÅÆ°¥·¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ø»ÒÉÕ¤¡¦¤«¤´ÉÕ¤¤ÎÀß·×¤Ç¡¤ºÂ¤Ã¤Æ¾è¤ë¤³¤È¤«¤é°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¤Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤²ÙÊª¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÅÀ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¹ñÆâ½é¤Î¼óÅÔ¹â¸í¿ÊÆþÂÐºö¤È¶È³¦½é¤Î°ÂÁ´¶¯²½ºö¤ò¼Â»Ü
¡Ö¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°À©¸æ¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¤ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁàºî¤ËÍê¤é¤º¥·¥¹¥Æ¥àÂ¦¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ëºö¤Î¤Û¤«¡¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤ÇÁ÷¤ë¤³¤È¤ÇÎÁ¶â¤Î³ä°úÆÃÅµ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¡¡¹Í
£±¡¥Lime¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Lime¤Ï¡¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¸ø¶¦¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¡¤¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤Î¤â¤È¡¤¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ËÂå¤ï¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÁªÂò¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯£¸·î¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¤¼ç¤ËºÂ¤Ã¤Æ¾è¤ì¤ëÅÅÆ°¥·¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡ÖLime¥é¥¯¥â¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÔ»ÔÉô¤ÎÃ»µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.li.me/ja-jp/
£²¡¥µþµÞÅÅÅ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¤¥°¥ë¡¼¥×ÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅÔ»ÔÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¤¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¤¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¤¼Ò²ñ²ÝÂê¡¤²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÂÐ¤·¡¤¡Ö°ÜÆ°¡×¤È¡Ö¤Þ¤ÁÁÏÂ¤¡×¤ÎÎ¾»ö¶È¡Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤¬Áê¸ß¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤¢¤¤¡¤¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¡¤ÃÏ°è¤ÈµþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.keikyu.co.jp/
£³¡¥µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Önewcal¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤¬·Ç¤²¤ë¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ°è½»Ì±¤ä»ö¶È¼Ô¡¤¼«¼£ÂÎ¡¤¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤È¡¤±èÀþ¤Î³ÆÃÏ°è¤Ë°ÜÆ°¤È¡Ö½»¡¦Æ¯¡¦³Ú¡¦³Ø¡×¤¬Â·¤¦Â¿¶Ë·¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¤¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¤±èÀþ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÆ°¤ÈÃÏ°è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅý¹ç¤·¡¤½¾Íè¤Î±èÀþ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ç¤ÏÀ®¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÃÏ°è¤È¶¦ÁÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×Áí¹ç·Ð±Ä·×²è¡Ö±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¡¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¡ÖÃÏ°èµòÅÀÀ°È÷¡×¡ÖMaaS À°È÷¡×¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤È¤È¤â¤Ë±èÀþÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖEaaS¡ÊENSEN as a Service¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡À¸³è·÷¤Ë¤ª¤±¤ë±Ø¤«¤éÀè¤Î£²¼¡¸òÄÌ¤ä¡¤¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤Î¿·¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¤¾è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê´Ñ¸÷·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë³èÆ°¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼
¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¤newcal¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤È¤â¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µòÅÀ³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¡¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°ÜÆ°¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¤¾Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Àè¿ÊÃÏ°è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë±Ø¼þÊÕ¤ä¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ø¤Î¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¦Æ±ÀßÃÖ¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×
¡¡newcal¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Åù¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤ÎµòÅÀ¡ÊÂß½Ð¥Ý¡¼¥È¡Ë¤ò¶¦Æ±¤Ç³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨±Ø¡¦¹â²Í²¼Åù¤Î¼ÒÍÃÏ¡¤ÃÏ°èÅ¹ÊÞ¡¤¸ø±àÅù¤Î¶áÎÙÍÑÃÏ¤Ë¿·Àß¤·¤¿¥Ý¡¼¥È¾ðÊó¤òMaaS¸¡º÷¤ØÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¡¤Áð¤Îº¬Åª¤ÊµòÅÀ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤µþµÞ±èÀþ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Àè¿ÊÃÏ°è²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³«ÀßºÑ¤ß¤Î¼ç¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤newcal¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥×¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://newcal.jp/map/
¡Ê2¡ËÃÏ°è¸òÄÌ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤ÎÁÈÀ®
¡¡2024Ç¯¤Ë¡¤ê¥É¥³¥â¡¦¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¤ª¤è¤ÓêLuup¤½¤ì¤¾¤ì¤È¡¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³È½¼¤òÄÌ¤¸¤¿±èÀþ²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡¤²£ÉÍÃÏ¶è¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÅ´Æ»¡¤¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¤¿å¾å¸òÄÌ¤Ê¤É¸òÄÌ»ö¶È¼Ô£·¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö´ØÆâ´Ø³°ÅÔ»Ô¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤òÁÈÀ®¤·¡¤¾ÍèÅª¤ÊMaaSÏ¢·È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥Ý¡¼¥ÈÀßÃÖ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤»°±ºÈ¾Åç¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¤¿ÀÆàÀî¸©¤ª¤è¤Óê¥µ¥ó¥ª¡¼¥¿¥¹¤È¡¤Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿£³¼ÔÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¤ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äMaaS¤ÎÉáµÚ·¼È¯¡¦ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÃÏ°è¸òÄÌ¼Â¾Ú¤Î¿ä¿Ê
¡¡ÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¸òÄÌ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÄãÃºÁÇ·¿¸òÄÌ¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¡¤¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê»þÂ®20kmÌ¤Ëþ¤Ç¸øÆ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾®·¿ÅÅÆ°¼Ö¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþµÞÅÅÅ´¤¬¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤Î2026Ç¯£³·î¤Î³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¡¤¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤´ØÆâÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼Â¾Ú¤È¤·¤Æ¡¤¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¤Î¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¤Ç¤ÏµÞ¸ûÇÛ¤ÊºäÆ»¤ä¶¹¤¤Æ»Ï©¤¬Â¿¤¯¡¤¥Ð¥¹Ää¤ä±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤¢¤ëµþµÞÉÙ²¬¥¨¥ê¥¢½»ÂðÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤2018Ç¯¤«¤éÃÏ°è¸òÄÌ¡Ö¤È¤ß¤ª¤«¡¼¤È¡×¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¤2025Ç¯12·î¤ËËÜ³Ê±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤éÃÏ°è¸òÄÌ¤Î±¿¹Ô¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¤LocaliSTê¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖÃÏ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¤¿ÀÆàÀî¸©¡¤ÉÊÀî¶è¡¤È¢º¬Ä®¤Ê¤ÉÂ¾ÃÏ°è¤Ø¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¹½ÃÛ»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÍÍ»Ò
µþµÞÉÙ²¬¥¨¥ê¥¢ÃÏ°è¸òÄÌ¡Ö¤È¤ß¤ª¤«¡¼¤È¡×