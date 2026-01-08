トピー実業、「東京オートサロン2026」に出展

乗用車用アルミホイールのカスタマイズの楽しさを発信



トピー工業グループのトピー実業株式会社（本社：東京都品川区、社長：山口 政幸、以下「トピー実業」）は、2026年1月9日（金）から11日（日）に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」に出展いたします。ブースでは、乗用車用アルミホイール24点の製品展示に加え、3Dカーシミュレーター機能を搭載した公式ウェブサイトを映すモニターやデモカーの展示を通じて、リアルとデジタルの両方からアルミホイールのカスタマイズを「見て・触れて・試す」楽しさを体験いただけます。



【「東京オートサロン 2026」出展概要】



1.開催日時



2026年1月9日（金）〜1月11日（日）



※9日はビジネスデイ（業界＆報道関係者）/一般特別公開14:00〜



2.会場



幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）



3.展示ブース



西ホール3 小間 No.328