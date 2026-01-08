愛知県大府市は市内小学校のプールを有効活用し、2026年2月1日に市内初の公共スケートパーク「スケートパークおおぶ」を開設します。

市では、2023年度から全小学校における水泳授業指導支援を民間へ移行、2024年度から中学校での水泳実技指導を座学に変更したことから、その役目を終えた小・中学校のプール施設の利活用を進めてきました。

この施設は、東京オリンピック2020で正式種目に採用されたスケートボード・BMXを安全かつ快適に楽しめる場所として整備しています。ルールの周知や安全管理を徹底することで、市民が気軽に同種目を入門・練習できる環境を提供します。開設後はプロ講師を招いた体験会を開催することで、アーバンスポーツの振興や青少年の健全育成・地域における交流の促進を図ります。



スケートパークおおぶ①



スケートパークおおぶ②



工事施行前のプール



「スケートパークおおぶ」の施設概要

・所在地：大府市大東町４-２（大東小学校プール跡地）

・利用可能種目：スケートボード、BMX

※メイン種目はスケートボードとし、毎月１回BMX専用日を設けます。

・敷地面積：1,168平方メートル

・滑走エリア面積：780平方メートル

・主な設備：滑走エリア、更衣室（鍵付きロッカー有）、トイレ、休憩室

・セクション：ファンボックス、クォーターランプ、バンク、補助手すり

・総事業費：約40,000千円

「スケートパークおおぶ」の利用概要

・利用可能日：土・日・祝日・大東小学校の休業日

・利用時間：午前9時～午後6時 ※10月～2月は午後5時まで

・利用料：無料

・利用方法：初回に利用者カードを登録・発行し、以後はカード提示で利用できます。

・利用条件：ヘルメットなどの保護具着用を推奨 ※中学生以下はヘルメット着用義務

今後のスケジュール

・2026年1月24日（土） オープニングイベント

・2026年2月1日（日） 「スケートパークおおぶ」オープン

・2026年4月以降 体験会の開催

オープニングイベントの概要

・日時：2026年1月24日（土）午前10時開始 ※小雨決行

午前10時 開会式・デモンストレーション

午前10時50分 スケートボード・BMX体験イベント

・場所：スケートパークおおぶ（大府市大東町4-2）

・出席者：大府市長 岡村秀人(オカムラ ヒデト)

大府市出身 プロBMXライダー勅使川原大地（テシガハラ ダイチ）

プロスケーター ヒロマン、MCイッシー

・内容：テープカット、プロ選手によるデモンストレーション

体験イベント（スケートボード・BMXなどの器具の貸出有、事前申込制）

・参加費：無料

・申込：WEBサイトの申込フォームから申込み