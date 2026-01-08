Z世代の女性ハードグミユーザーの意見を参考に仕上げた「アップグミ」！

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、ハードな食感が特長の「アップグミ」シリーズから、容量やデザインにおいてZ世代の女性ハードグミユーザーの意見※1を参考にした、爽やかなピーチフレーバーのグミ「ピーチソーダアップ」を、2026年1月13日より販売経路を拡大※2し全国で発売します。また、Z世代の女性に人気※3の、ハード食感と梅フレーバーの組み合わせが特長のグミ「ウメソーダアップ」を2026年1月27日より全国の駅売店・コンビニエンスストアで発売します。

爽やかなピーチフレーバー

“平成レトロ”を彷彿させるかわいいパッケージ

手に取って試しやすい容量

「ピーチソーダアップ」（75g）

価格：オープンプライス

南高梅ピューレ※4を使用した酸味の効いた爽やかな風味

手に取って試しやすい容量

「ウメソーダアップ」（75g）

価格：オープンプライス

発売背景

「アップグミ」シリーズは、ハードな食感と満足感で男性ユーザーを中心に支持をいただいています。「ピーチソーダアップ」は、より多くの方に「アップグミ」を手に取っていただきたいという想いから、当社調べでわかったZ世代の女性ハードグミユーザーの意見※1をもとに、これまでの「アップグミ」とは異なる、手に取りやすい容量と平成レトロ風のかわいらしいパッケージにしています。先行発売時にはSNS上で、平成レトロを彷彿させるかわいいパッケージが女性ユーザーを中心に話題となりました。しっかりとした弾力が心地よい「かみごたえチャート5」※5のハードな食感で、ピーチソーダのしゅわっと弾ける爽やかな風味を噛むたびに感じられ、気分転換したい時や集中したい時にもおすすめです。本商品をさらに多くのお客さまにお届けするため、販売経路を拡大し発売します。

「ウメソーダアップ」も、「ピーチソーダアップ」同様により多くのお客さまに「アップグミ」を手に取っていただきたいという想いから、Z世代の女性に人気※3の、ハード食感と梅フレーバーを組み合わせました。「かみごたえチャート5」のしっかりとしたハードな食感で、噛むほどに酸味の効いた爽やかな風味をお楽しみいただけます。

本商品の発売を通じ、グミのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1：18歳～30歳の女性を対象とした当社調べ（2024年、ｎ＝57）

※2：2025年10月21日に全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で先行発売しています。2026年1月13日より、全国のコンビニエンスストアおよび駅売店に加え、スーパー、ドラッグストアでも販売します。

※3：インテージSCIより（2024年度）

※4：製品中0.93％

※5：「かみごたえチャート」とは、グミを噛むときに要する力をレベル分けし、噛む力や気分に合わせた固さのグミを選んでいただくための、当社独自の指標です。

ハードな食感が特長の「アップグミ」シリーズ好評発売中！

左から 「コーラアップ」（100ｇ）、「コーラアップザハード」（100ｇ）、「ラムネアップ」（100ｇ）、「メロンソーダアップ」（100ｇ）

価格：各オープンプライス