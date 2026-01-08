こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
栃木ニコンの新棟建設着工、安全祈願祭を実施
株式会社ニコンは、子会社の株式会社栃木ニコンにおける新棟建設に関し、建設工事に着手したことをお知らせします。これに伴い、2026年1月7日に安全祈願祭を執り行いました。
栃木ニコンは、ニコングループの高精度光学部品・モジュール生産および生産技術開発の中核となる拠点です。このたびの新棟建設は、デジタルカメラ用交換レンズや顕微鏡の高性能対物レンズ、半導体露光装置用の投影レンズ、産業用レンズなどの生産体制強化を目的としたものです。新棟では生産ラインの刷新、混流生産方式の導入、棟内物流の自動化など、新しいものづくりを推進し、様々な事業変化に対応した柔軟な生産体制を構築します。
また、2つの棟をつなぐエリアは、従業員のワーク・エンゲージメントを高めるコミュニケーションエリアとして設計されています。自然光を取り入れた開放的な空間に、打ち合わせやリフレッシュができるスペースを配置し、部門や職種を超えたコミュニケーションを促進します。
さらに、地域の方々や学生とのつながりを重視し、工場見学を受け入れるための展示エリアや、ものづくりの魅力を体験できるコーナーを設ける計画です。ニコンの取り組みを栃木ニコンから広く発信し、地域社会との信頼関係を深めるとともに、次世代人材の育成にも貢献していきます。
新棟の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2206/125909/125909_web_1.png
画像：新棟イメージ図、安全祈願祭の様子
