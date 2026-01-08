小水力発電市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.94％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、小水力発電に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「小水力発電レポート」では小水力発電プロジェクトがどこで、どのように開発され、運営されるかを再定義している技術、規制、商業の変曲点を包括的に捉えるほか、競争優位性を形成するアフターマーケット・サービス、地域製造、デジタル・オペレーション、統合プロジェクト・デリバリーに焦点を当てた企業差別化戦略などを提供します。
世界の小水力発電市場規模は、2024年に25億4,000万米ドルと評価され、2025年の26億7,000万米ドルから2032年には37億4,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1853388-small-hydropower-market-by-turbine-type-capacity.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・小水力発電プロジェクトにおける生態学的影響を軽減する魚に優しいタービン設計の出現
・マイクロ水力発電設備の予知保全のためのデジタルツインとIoTセンサーの統合
・遠隔地の農村地域への展開を加速するためのモジュール式プレハブタービンユニットの採用
・小水力発電拡大のためのグリーンボンドと官民パートナーシップを融合した資金調達モデル
・小水力発電と太陽光発電システムのハイブリッド化により出力を安定化し、資源利用を最適化する
・農業用水路のエネルギーを活用する低落差水中堰技術の開発
・発展途上地域におけるコミュニティ所有のマイクロ水力発電協同組合を奨励する規制の変更
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 小水力発電市場：タービンタイプ別
・フランシス、カプラン、ペルトン、プロペラ、トゥルゴ
第9章 小水力発電市場：容量範囲別
・1～5MW、5～10MW、1MW未満
第10章 小水力発電市場：揚程別
・高揚程、低揚程、中揚程
第11章 小水力発電市場：用途別
・産業、灌漑、発電
第12章 小水力発電市場：導入タイプ別
・グリッド、オフグリッド
第13章 小水力発電市場：所有構造別
・プライベート、公共、官民パートナーシップ
第14章 小水力発電市場：地域別
第15章 小水力発電市場：グループ別
第16章 小水力発電市場：国別
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・小水力発電市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に25億4,000万米ドル、2025年には26億7,000万米ドル、2032年までには37億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.94%です。
・小水力発電の技術的な特徴は何ですか？
小水力発電は、モジュール性、資産寿命の長さ、制約の多い地域での安定した再生可能エネルギー発電の供給能力を持っています。
・小水力発電プロジェクトの開発における技術、規制、商業の変曲点は何ですか？
タービン設計とデジタル制御の進歩により、変換効率が向上し、変動流量環境においてより柔軟な運転が可能になっています。
プレスリリース詳細へ