ゲームダンジョン事務局は、2026年2月8日(日)に開催するインディゲーム展示会「東京ゲームダンジョン11」に出展する305団体を2026年1月8日(木)公開しました。

また、1月8日(木)より入場チケットの販売を開始しました。入場チケットはデジタルチケット販売サイト「PassMarket」にてご購入いただけます。

今回から以下の2点を変更します。

(1)「もっと長くゲームダンジョンを楽しみたい」という来場者の声に応えて11時から入場可能な「先行入場前売券」を1月14日(水)まで販売します。

昨年、ゲームダンジョンは東京で4回、大阪で1回開催し、約13,000人の方にご参加いただきました。本年も引き続き、日本のインディゲームを盛り上げてまいります。

◆お知らせの内容まとめ

・2月8日(日)に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催の「東京ゲームダンジョン11」

出展団体の一覧を公開、305の団体が出展

https://gamedungeon.jp/events/tokyo11/exhibit_informations





・本日よりPassMarketで入場チケット販売開始

18歳以下の入場は終日無料(購入不要)、1月14日(水)まで先行入場前売券を販売

◆開催概要

＜イベント内容＞

個人や小規模チームが制作するデジタル・ゲーム(インディゲーム)の展示会

＜開催日時＞

2026年2月8日(日) 11：00～17：00

※ビジネスチケット、先行入場前売券は11：00から

一般チケットは12：00から入場可能

＜会場＞

東京都立産業貿易センター 浜松町館 2階・3階展示室

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/

＜出展団体一覧＞

https://gamedungeon.jp/events/tokyo11/exhibit_informations

＜チケット購入＞

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02hpbjbpqvv41.html

＜Steam特設ページ＞

1月下旬に公開、Steamでのイベント期間は開催前後の2週間程度を予定

＜協賛・協力(順不同、敬称略)＞

ID@XBOX

株式会社スマイルブーム

ホロライブプロダクション“holo indie”

株式会社ビサイド

PARCO GAMES

2P Games

株式会社CRI・ミドルウェア

わくわくゲームズ

グラビディゲームアライズ株式会社

ゲームクリエイターズギルド・

株式会社UNCHAIN

合同会社イースニッド

浅草ゲームズ

フリュー株式会社

株式会社Colorful Palette

株式会社アウリン

株式会社アスク

株式会社ウィットワン

インディーライフストリーマーズ

日本工学院

警視庁 愛宕警察署

＜HP＞

https://tokyogamedungeon.com/

＜X(旧Twitter)＞

https://x.com/TG_Dungeon

＜お問い合せ先＞

◯ゲームダンジョン事務局(株式会社f岩崎)

メールアドレス： info@tokyogamedungeon.com

当展示会に取材目的で入場される方は以下のフォームにてご連絡ください

◆入場チケット

●ビジネスチケット

チケット種類：前売券

料金(税込) ：2,000円

●一般チケット

チケット種類：先行入場前売券

料金(税込) ：1,000円

入場時間 ：11：00～

チケット種類：前売券

料金(税込) ：1,000円

チケット種類：当日券

料金(税込) ：1,000円

◯前売券について

◯当日券について

前売券の販売が定数に達した場合、混雑回避のため当日券は販売いたしません。また、当日券は会場の混雑状況によって入場時間が変更となる場合があります。最新情報は東京ゲームダンジョンX(旧Twitter)( https://x.com/TG_Dungeon )にてご案内させていただきます。前売券の方が当日スムーズに入場できますので、ぜひ前売券の購入をご検討ください。





◯ビジネスチケットについて

また、ビジネスチケットでの入場は受付時に名刺が2枚必要となりますのでご用意をお願いします。当展示会に取材目的で入場されるメディア企業関係者、動画配信者等の方は以下のフォームにてご連絡ください。

◯18歳以下の入場・16：00以降の入場について

・18歳以下の入場は終日無料、チケットの購入は不要です。年齢確認をさせていただく場合がありますので、学生証・運転免許証など生年月日がわかる本人確認書類をお持ちください。

・小学生以下の入場は保護者の同伴が必要となります。

◆会場マップ

会場マップ／2階 展示室





会場マップ／3階 展示室





◆出展団体リスト

企業出展リスト





◯一般出展

一般出展リスト／2階 展示室(1)

一般出展リスト／2階 展示室(2)





一般出展リスト／3階 展示室(1)

一般出展リスト／3階 展示室(2)





※出展団体や出展内容は今後、追加・変更される場合があります。