ブルボン、カカオの香り豊かな大粒のトリュフチョコ「生チョコトリュフ贅沢カカオ」を期間限定で1月13日(火)に新発売！
株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、カカオの豊かな風味が楽しめるトリュフチョコレート「生チョコトリュフ贅沢カカオ」を2026年1月13日(火)に期間限定で新発売いたします。
生チョコトリュフ贅沢カカオ
「生チョコトリュフ贅沢カカオ」は、ビターチョコレートの中に北海道産生クリームを使用した生チョコレートを閉じ込めた大粒のトリュフチョコレートです。生チョコレート特有のなめらかなくちどけとともに、カカオのふくよかな味わいが広がります。大粒のひとくちタイプで“ほおばって食べる至福”をお楽しみいただけます。
【商品概要】
商品名 ：生チョコトリュフ贅沢カカオ
内容量 ：50g(個装紙込み)
発売日 ：2026年1月13日(火) 全国発売
販売チャネル(予定) ：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、
小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：7カ月
【この件に関するお客様のお問い合わせ先】
株式会社ブルボン お客様相談センター
Tel ： 0120-28-5605