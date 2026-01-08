株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、カカオの豊かな風味が楽しめるトリュフチョコレート「生チョコトリュフ贅沢カカオ」を2026年1月13日(火)に期間限定で新発売いたします。


生チョコトリュフ贅沢カカオ


「生チョコトリュフ贅沢カカオ」は、ビターチョコレートの中に北海道産生クリームを使用した生チョコレートを閉じ込めた大粒のトリュフチョコレートです。生チョコレート特有のなめらかなくちどけとともに、カカオのふくよかな味わいが広がります。大粒のひとくちタイプで“ほおばって食べる至福”をお楽しみいただけます。



【商品概要】

商品名　　　　　　　：生チョコトリュフ贅沢カカオ

内容量　　　　　　　：50g(個装紙込み)

発売日　　　　　　　：2026年1月13日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)　：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

　　　　　　　　　　　小売店、売店など

価格　　　　　　　　：オープンプライス

賞味期限　　　　　　：7カ月



【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン　お客様相談センター

Tel ： 0120-28-5605