株式会社デコルテ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：水間 寿也）は、アニバーサリーフォトスタジオ「studio Ashery（スタジオアシェリー）」のプレミアムラインとして、東京初進出となる新店舗「studio Ashery TOKYO（スタジオアシェリートウキョウ）」を2026年1月16日(金) にグランドオープンいたします。店舗ページURL：https://happy-photo-studio.jp/ashery_tokyo

「studio Ashery」は、“コドモがオトナになるまでのかけがえのない瞬間を、ふとした瞬間を特別に変える”という想いを込めたアニバーサリーフォトスタジオです。兵庫県尼崎市での期間限定オープンを経て、西宮市の阪急西宮ガーデンズへの正式出店と、多くのお客様にご利用いただいてきました。今回オープンする「studio Ashery TOKYO」は、浅草駅すぐの好立地で、これまで以上に上質な体験をお届けするプレミアムラインの新店舗です。オープンを記念した特典もご用意しておりますので、この機会にぜひご来店ください。

「studio Ashery TOKYO」の特徴

①世界観の異なる3つのスタジオ

「アンティーク」「屋内庭園」「シンプル」と、表情の異なる3つの空間をご用意しました。貸切のプライベート空間で、ご希望のイメージにあわせた撮影が叶います。

②こだわりの衣装ラインナップ

和装では希少な正絹の着物をご用意しているほか、チュールなどの小物を用い、お子さまひとりひとりにぴったりのコーディネートをご提案します。また洋装では、店舗オープンに向けてオーダーメイドしたラグジュアリードレスが入荷。細部までこだわり抜いた衣装で、特別な1枚を残せます。

③ペットとの撮影もOK

広々としたスタジオで、大切な家族の一員であるペットと一緒に撮影をお楽しみいただけます。

提供プランについて

●バースデー・ベビープラン

https://happy-photo-studio.jp/ashery_tokyo#about

ハーフバースデーや100日祝いなどのベビー撮影プラン

●スタジオ洋装プラン

バースデーなどライフイベントの記念日に主役のお子様が1着洋装を着て撮影するプラン

●スタジオ和装プラン

七五三、1/2成人式、卒業袴で主役のお子様が和装を着て撮影するプラン

●スタジオ洋装+和装プラン

七五三、1/2成人式、卒業袴で主役のお子様が和装と洋装を着て撮影するプラン

オープン記念 先行予約特典

https://happy-photo-studio.jp/ashery_tokyo#plan

以下いずれかお好きな特典をプレゼントいたします。①2着目洋装（10カットつき）無料※お選びいただく衣装により、グレードUP料金が発生します。②ラグジュアリードレス 一律5,500円通常衣装料金16,500円～22,000円のラグジュアリードレスをどれでも5,500円でご着用いただけます。【申込期間】2026年1月31日まで【撮影期間】2026年1月16日～2月28日※当特典をご希望の場合は、お申し込み時にご申告ください。

店舗概要

［店舗名称］studio Ashery TOKYO（スタジオアシェリートウキョウ）［オープン日］2026年1月16日(金)［営業時間］10:00～18:00［営業日］金・土・日［定休日］月～木［所在地］東京都台東区浅草1丁目1-2 浅草スクエア 7F［店舗ページURL］https://happy-photo-studio.jp/ashery_tokyo［Instagram URL］https://www.instagram.com/studio_ashery/

株式会社デコルテについて

デコルテは、全国でフォトスタジオを展開し、フォトグラファーやメイクアップアーティストといった高い技術力を持った当社スタッフによって、撮る結婚式やアニバーサリーフォトなどライフイベントへ寄り添うサービスを提供しています。これからも時代に沿ったお客様のニーズとご要望にお応えすべく、トレンドを常に追い続け、お客様の心に寄り添う最高の一枚を撮影してまいります。

会社名：株式会社デコルテ代表者：水間 寿也本社：兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4番17号 ニッセイ三宮ビル12階設立：2018年10月事業内容：ウェディングフォトスタジオ、アニバーサリーフォトスタジオの運営URL：https://www.decollte.co.jp/※持株会社の株式会社デコルテ・ホールディングスは、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

引用・転載時のクレジット表記のお願い

本プレスリリースを引用される際には必ず以下対応いただきますようお願いいたします。・リンク設置 https://happy-photo-studio.jp/ashery_tokyo・著作権表記 (C)2026 Decollte Holdings Corporation