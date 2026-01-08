阪急電鉄と池田泉州銀行グループが共同で設立したステーションネットワーク関西は、武庫川女子大学とのコラボレーションにより、阪神尼崎駅に設置のステーションATM「PatSat」ブースのデザインをリニューアルし、2026年1月9日（金）にリニューアルオープンいたします。





今回、武庫川女子大学 生活環境学科 北原研究室の学生の皆さんが4グループに分かれて、阪神尼崎駅のご利用者や地元の方々によりご利用いただけるATMを目指し、検討を重ね、デザイン案の提案をいただきました。

それら提案から、「信頼のブルー！いつでも頼れるあなたのATM」をコンセプトとしたブースデザイン及びロゴを採用いたしました。併せて、PatSatの利点を4コママンガにし、通行される方々の興味を引き、利点を素早く理解いただく「4コママンガ ポスター」のアイデアも採用いたしました。





ステーションネットワーク関西と同じ阪急阪神東宝グループである阪神電気鉄道は、2018年12月に武庫川女子大学と、教育、文化、まちづくり等の分野において相互に協力し、地域社会の発展に寄与することを目的とした包括連携協定を締結しております。今回の取組みは、その一環として、ステーションネットワーク関西にて実施するものです。





リニューアルするATMの概要は次の通りです。





ステーションネットワーク関西は、これまで「PatSat」を通じたATMサービスを、阪急電鉄や阪神電気鉄道、北大阪急行電鉄、神戸電鉄、南海電気鉄道、Osaka Metro、神戸市営地下鉄の主要駅構内に展開してきました。「PatSat」ATMネットワークは、87駅116ヶ所139台となります。

これからも、ATMネットワークにより、地域の皆様の利便性向上と沿線・駅ナカの付加価値拡大に努めてまいります。





