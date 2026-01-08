全世界で累計1,500万人以上を動員している株式会社SCRAP（所在地：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2025年2月7日(金)より開催中のリアル脱出ゲーム『謎だらけのピラミッドからの脱出』を、2月5日(木)よりリアル脱出ゲーム横浜店にて開催することを発表いたします。★特設サイト：https://realdgame.jp/s/pyramid/

ある特定の空間から仲間と協力して謎を解き明かすことで脱出を目指す体験型ゲーム・イベント「リアル脱出ゲーム」。リアル脱出ゲーム『謎だらけのピラミッドからの脱出』の舞台は、多数の映画や小説で探検家たちが出会ってきた「ピラミッド」。本イベントは、参加者がそんな探検家の一人としてピラミッドを訪れるところから始まります。そして、古代文字の解読やスフィンクスからのなぞなぞの試練、本物のお宝をニセモノの中から見つけ出す試練など、さまざまな試練に挑戦することに。本イベントは、おかげさまですでに3.5万人を超えるみなさまにお楽しみいただいています。この盛況を受け、このたびリアル脱出ゲーム横浜店での開催が決定いたしました。2月5日(木)から開催される神奈川会場のチケットは、1月17日(土)正午より一般販売を開始いたします。多くの方にご好評いただいているリアル脱出ゲーム『謎だらけのピラミッドからの脱出』を、再び関東でご体験いただける機会となります。この機会にどうぞお楽しみください。

リアル脱出ゲーム『謎だらけのピラミッドからの脱出』 神奈川 概要

■特設サイトhttps://realdgame.jp/s/pyramid/■ストーリー探検家であるあなたが訪れたのは、あるピラミッド。その最奥部にたどり着くと、足下を震わせるような低い声が響き渡った！「我が4,000年の眠りを妨げしものよ。すでに入り口は閉ざされた。生きて帰りたくば、試練に挑め」あなたが挑むのは、いくつもの謎めいた試練。スフィンクスからのなぞなぞの試練。知恵の神からのパズルの試練。ニセモノだらけの品々から、本物の財宝を見抜く試練。さらに、最後の試練では驚きの仕掛けが待ち受ける……!はたしてあなたはすべての謎を解き明かし、このピラミッドから生きて脱出することができるだろうか？■プレイ形式・所要時間：120分・プレイ人数：自由（最大3人推奨）・場所：屋内／ホールサイズ・スタート：一斉スタート■開催情報▼神奈川／リアル脱出ゲーム横浜店2026年2月5日(木)～3月8日(日)※宮城でも開催。詳細は特設サイトをご確認ください。■神奈川会場チケット販売スケジュール▼少年探偵SCRAP団（FC）先行販売2026年1月10日(土)正午12:00～1月16日(金)23:59▼一般販売2026年1月17日(土)正午12:00～ ※宮城会場チケット絶賛販売中！■神奈川会場チケット料金▼平日前売 3,700円／当日 4,000円▼土日祝＆ハイシーズン前売 4,000円／当日 4,300円※料金はすべて税込表記です。※当日券もございます。前売チケットが完売した場合、当日チケットの販売はございません。※ハイシーズンはチケット料金が異なります。ハイシーズンとはGW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含みます。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22■少年探偵SCRAP団(FC)限定参加特典グッズ100円キャッシュバック券付きショッパー※団員お1人様につき1つのみとさせていただきます。※イベント参加当日に会場にてお渡しいたします。※受付時に団員マイページをご提示ください。※キャッシュバック券は『謎だらけのピラミッドからの脱出』オリジナルグッズにのみご利用いただけます。※キャッシュバック券の詳しい利用方法は券面をご確認ください。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine