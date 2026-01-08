¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¢¥é¥¤¥¹¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡È¥Ô¥Ã¥«¥é¡É¡È¥Ôー¥Ñ¥ê¡É¤Ë¡È¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò1·î13Æü(²Ð)¤Ë¿·È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ë¥Ü¥ó(ËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Çðºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ ¶©·Ä)¤Ï¡¢¥é¥¤¥¹¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡È¥Ô¥Ã¥«¥é¡É¡È¥Ôー¥Ñ¥ê¡É¤Ë¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê»ÅÍÍ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ2ÉÊ¤ò2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¤Ë¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥«¥é¤¦¤Þ¤¦¤ÞÇß¤Î¤êÌ£
¥Ôー¥Ñ¥ê¤Þ¤í¤Þ¤íºù¤â¤ÁÉ÷Ì£
¤ªÆâÎ¢ÍÍ¤È¤ª¿÷ÍÍ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú2ÉÊ¶¦ÄÌ¤Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¡¡Á´¹ñÈ¯Çä
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
¾ÞÌ£´ü¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§8¥«·î
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ô¥Ã¥«¥é¤¦¤Þ¤¦¤ÞÇß¤Î¤êÌ£
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥é¥¤¥¹¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ËÇß¤Î»ÀÌ£¤È¤Î¤ê¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤¤¿©´¶¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¯¹¤¬¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§45g
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ôー¥Ñ¥ê¤Þ¤í¤Þ¤íºù¤â¤ÁÉ÷Ì£
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥é¥¤¥¹¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤Þ¤í¤ä¤«¤Êºù¤â¤ÁÉ÷Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¤ª¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§48g
¡Ú¥Ô¥Ã¥«¥é¡¢¥Ôー¥Ñ¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡û¥Ô¥Ã¥«¥é
1979Ç¯(¾¼ÏÂ54Ç¯)¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Ô¥Ã¥«¥é¡×¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤È¤¯¤Á¤É¤±´¶¤ò¤â¤Ã¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ç¤¹¡£Î©ÂÎÅª¤ËÀ®·¿¤·¤¿¸ÄÀÅª¤ÊÀ¸ÃÏ¤ò¡¢´ÅÌ£¤È±öÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê´Å¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÇäÅö½é¤ÏÅû¾õ¤Î»æÀ½ÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÎÉ÷¤¢¤é¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ë¥Ã¤È´Ý¤Þ¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Ê·Á¾õ¤È¤È¤â¤Ë»Â¿·¤Ê¥é¥¤¥¹¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤Ë¸ÕËãÌý¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤ò²Ã¤¨¡¢¤ªÊÆ¤ÎÉ÷Ì£¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡û¥Ôー¥Ñ¥ê
1980Ç¯(¾¼ÏÂ55Ç¯)¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Ôー¥Ñ¥ê¡×¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¥½¥Õ¥È¤Ë¾Æ¤¤¢¤²¤¿¥é¥¤¥¹¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿ー¥Úー¥¹¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¤·¤ß¤³¤Þ¤»¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î»ÝÌ£¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¸å°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Çä½é´ü¤Ë¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÏ»³Ñ·Á¤ÎÈ¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥«¥é¡×¤È¤È¤â¤Ë¡È¥é¥¤¥¹¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
