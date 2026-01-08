株式会社マイファーム（本社：京都府京都市下京区、代表取締役社長：西辻 一真／以下、マイファーム）は、千葉市と「令和７年度千葉市ニューファーマー育成研修」についての業務委託契約を締結しました。つきましては、開講式を１月１４日（水）に開催する運びとなりましたのでお知らせします。

１ 日時

令和８年１月１４日（水）１５：３０～１６：１５

２ 会場

市役所高層棟４階 市長応接室

３ 出席者

研修生 ３人（アドバンスコース（トマト）１人、育成コース（水稲・露地野菜）２人）千葉市長 神谷 俊一

４ 内容

ア 市長挨拶イ 委託者代表挨拶ウ 研修生決意表明エ 記念撮影オ 開講式終了後、研修生への取材時間を設けます。（１６：３０まで）

５ 取材について

取材を希望する方は、１月１３日（火）１２：００までに農業経営支援課（０４３－２２８－６２６７）へご連絡ください。

６ 令和７年度の研修について

（１）アドバンスコースア 研修期間令和８年１月～１２月イ 主な研修内容（ア）農政センターの温室でトマトを栽培し、模擬経営を実施（イ）収穫や定植作業の実習など（ウ）技術や経営に関する座学講座、現地農家研修、技術フォローアップなど環境制御などを活用した最新鋭のトマト栽培施設での研修も行います。

（２）育成コースア 研修期間（ア）基礎研修令和７年１０月～１２月（イ）農家研修令和８年１月～１２月イ 主な研修内容（ア）農政センターでの座学・実習・農家視察など（イ）市内先進農家での研修

＜参考＞

１ 千葉市ニューファーマー育成研修地域をけん引する農業経営者を目指せる新規就農者を育成する研修です。（１）アドバンスコース（令和７年度研修生 １人）独立就農を目指し、既に農業を学び始めている者を対象とし、農政センターの温室をインキュベーションファームとして研修生自らが栽培から販売までを行うとともに、外部講師から経営について座学を受けるコース。（２）育成コース（令和７年度研修生 ２人）新規就農希望者に対し、農業の基礎を学ぶ基礎研修、農家で農業のノウハウを学ぶ農家研修を通じ、独立自営の農業者として必要な技術・知識を習得するコース。（３）総合コース（令和７年度の研修生はなし）育成コースの農家研修修了後、アドバンスコースへ進み、更に自ら模擬経営を行いながら外部講師から経営について座学を受けるコース。※アドバンスコースおよび総合コースは、さまざまな品種があり農業として稼ぐことが期待できる品目であるイチゴもしくはトマトでの新規就農者を育成するもので、農政センター内におけるインキュベーションファームでの模擬経営と、技術や経営を軸とした講義による専門知識など、営農実践に役立つノウハウを習得していただき、地域を牽引する農業者としての人材を育成します。２ 令和６年度千葉市ニューファーマー育成研修について（１）研修期間アドバンスコース：令和７年１月６日～１２月２６日育成コース：令和６年１０月１日～令和７年１２月２６日（２）研修生１人（アドバンスコース）、３人（育成コース）

【プレスリリース添付資料（PDF）】

会社概要株式会社マイファーム (https://myfarm.co.jp/)本社所在地：〒600-8216 京都市下京区東塩小路町607番地 辰巳ビル1階代表者 ：代表取締役 西辻 一真設立日 ：2007年9月26日資本金 ：100,000,000円事業内容 ：耕作放棄地の再生及び収益化事業／体験農園事業(貸し農園、情報誌の発行)／農業教育事業(社会人向け新規就農学校、農業経営塾)／農産物生産事業および企業参入サポート／流通販売事業(農産物の中間流通・通信販売)