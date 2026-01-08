株式会社クリエイト・ダイニング(本社：東京都品川区、代表取締役社長：原田 尚彦)は、千葉県舞浜の東京ディズニーリゾート(R)内の商業施設「イクスピアリ(R)」4F、シェフス・ロウに店を構えるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets (サロンドスイーツ)」にて、1月21日(水)～2月14日(土)まで「バレンタインフェア」を開催いたします。





シーズンスイーツが咲き誇るショーケースには、バレンタインを彩るショコラスイーツを中心に、全10種類の限定スイーツがラインナップ。南国フルーツの爽やかな酸味とホワイトチョコのミルキーな甘みが響き合う「トロピカルフルーツとホワイトチョコのムース」や、甘酸っぱい苺と濃厚なショコラが溶け合い、気品あふれる装いに仕上げた「苺ショコラモンブラン」などを、ビュッフェスタイルにてお楽しみいただけます。充実のお食事メニューには、お客さまの目の前で切り分けるロースト料理をはじめ、彩り豊かなサラダバーやパスタ、お好みのトッピングで仕上げるフォーなど、ランチ・ディナーともにバラエティ豊かにご用意。また、かき氷や綿菓子を作れる体験コーナーも併設しており、自由なアレンジでお食事の時間を一層盛り上げます。









■価格(90分制)

平日ランチ ：大人2,490円(2,739円税込)、小学生1,300円(1,430円税込)、

3歳以上590円(649円税込)

平日ディナー：大人2,990円(3,289円税込)、小学生1,840円(2,024円税込)、

3歳以上890円(979円税込)

休日ランチ ：大人2,990円(3,289円税込)、小学生1,840円(2,024円税込)、

3歳以上890円(979円税込)

休日ディナー：大人2,990円(3,289円税込)、小学生1,840円(2,024円税込)、

3歳以上890円(979円税込)









■バレンタインフェア詳細

開催期間：2026年1月21日(水)～2月14日(土)

提供内容：苺のショートケーキ、ぺカンナッツ入りブラウニー、

苺ショコラモンブラン、トロピカルフルーツとホワイトチョコのムース、

森半の抹茶とショコラのパウンドケーキ、

アーモンドとヘーゼルナッツのショコラエンゼル、

カラメルショコラオランジュ、アールグレイのロールケーキ、

チョコプリン、ショコラマドレーヌ

※写真はイメージとなりますので、実際のご提供スタイルと異なります。









■バレンタインフェアおすすめ(一例)

◆ぺカンナッツ入りブラウニー

「バターの木」とも称される希少なぺカンナッツを贅沢に使用した、濃厚なブラウニー。生地に北海道産生クリームを合わせることで、重厚感のある濃密な味わいに仕上げました。外はさっくり、中はしっとりと焼き上げ、口の中でショコラの芳醇な風味が広がります。リッチな素材による「しっとり感」と、ナッツの「軽快な食感」が織りなす絶妙なコントラストをご堪能ください。





◆カラメルショコラオランジュ

土台となる自家製チョコレート生地に、オレンジゼスト(果皮)の清涼感をプラスしたホワイトチョコレートムース、キャラメル特有のほろ苦さが際立つムースを重ねた、贅沢な三層仕立て。仕上げにはカラメル風味のナパージュを纏わせ、琥珀のように美しい輝きと、奥行きのある味わいに仕上げました。とろけるショコラの甘みを、オレンジの爽快な香りが上品に引き立てる、洗練された一品です。





◆アーモンドとヘーゼルナッツのショコラエンゼル

イタリア・ピエモンテ産のヘーゼルナッツペーストを贅沢に練り込んだ生地が主役。低温ローストでナッツ本来の香りと甘みを引き出したペーストを使用することで、一口ごとに香ばしくも上品な深みが広がります。さらにチョコチップを生地に忍ばせ、食感と甘みのアクセントをプラス。トップには滑らかなクリームと苺、クラッシュアーモンドをあしらい、ナパージュで宝石のような艶で煌めきを。ピエモンテ産ヘーゼルナッツの豊かな余韻と、目にも鮮やかな装いが、特別なバレンタインを優雅に彩ります。





■WEBご予約特典！～バレンタイン限定カラーマカロン＆ショコラテリーヌをプレゼント～

1月21日(水)～2月14日(土)のフェア開催期間中、WEBにてランチタイムにご予約いただいたお客さまには、今だけいちごソースを添えてご提供する濃厚なショコラテリーヌを、ディナータイムにご予約いただいたお客さまには、バレンタイン限定カラー(2色)で仕上げた自家製マカロンを、各色1つずつプレゼントいたします。





特典 ： ランチ予約特典ショコラテリーヌ(いちごソース添え)

ディナー予約特典マカロン(柚子、ショコラ)

ご予約： https://www.tablecheck.com/shops/salondesweets/reserve





■店舗概要

店舗名 ：Salon de Sweets(サロンドスイーツ)

所在地 ：〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1-4イクスピアリ4F

電話番号：047-304-1071

営業時間：＜平日＞ランチ 11:00～17:00(最終入店 16:30)／

ディナー 17:00～21:00(最終入店 20:00)

＜土日祝＞ランチ 11:00～17:00(最終入店 16:30)／

ディナー 17:00～22:00(最終入店 21:00)

アクセス：JR京葉線・武蔵野線 舞浜駅 南口よりすぐ

定休日 ：不定休(施設に準ずる)