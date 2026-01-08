決済手段市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均18.14％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、決済手段に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「決済手段レポート」では決済イノベーションと業界再編を加速させる極めて重要な技術的規制シフトと顧客主導型シフトの特定や、包括的なセグメンテーションフレームワークにより、決済手段、エンドユーザー、取引チャネル、事業者タイプが、それぞれ異なる商業的・技術的課題をどのように決定するかを詳細に説明するほか、決済イノベーションと業界再編を加速させる極めて重要な技術的規制シフトと顧客主導型シフトの特定などについて言及します。
世界の決済手段市場規模は、2024年に1,814億9,000万米ドルと評価され、2025年の2,148億3,000万米ドルから2032年には6,889億9,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1854213-payment-instruments-market-by-instrument-type-end.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・決済カードへの生体認証の統合により取引のセキュリティを強化
・新興市場の小売業における非接触型決済ソリューションの導入拡大
・今すぐ購入して後で支払うサービスを中小企業向けPOSファイナンスソリューションに拡大
・中央銀行デジタル通貨の台頭により、従来の決済インフラのアップグレードが促進されている
・銀行とフィンテックスタートアップの提携により、オープンバンキングAPIの導入が世界的に加速
・公共交通機関へのQRコード決済導入で通勤時のスムーズな支払いを実現
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 決済手段市場：決済手段別
・銀行振込、NEFT RTGS、リアルタイム転送、SWIFT、今すぐ購入、後払い、カード決済型BNPL など
第9章 決済手段市場：エンドユーザー別
・消費者、大企業、中小企業
第10章 決済手段市場：取引チャネル別
・店内、POS、自販機、モバイル、オンライン、Eコマース、Mコマース
第11章 決済手段市場：業界別
・銀行および金融サービス、ヘルスケア、IT・通信、小売、旅行・ホスピタリティ
第12章 決済手段市場：取引額別
・高額、低い価値、中程度の価値
第13章 決済手段市場：事業者タイプ別
・銀行、フィンテック企業、非銀行金融機関、決済サービスプロバイダー
第14章 決済手段市場：地域別
第15章 決済手段市場：グループ別
第16章 決済手段市場：国別
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・決済手段市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に1,814億9,000万米ドル、2025年には2,148億3,000万米ドル、2032年までには6,889億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは18.14%です。
・決済手段市場における主要企業はどこですか？
Visa Inc.、Mastercard Incorporated、China UnionPay Co., Ltd.、American Express Company、JCB Co., Ltd.、Discover Financial Services、PayPal Holdings, Inc.、Block, Inc.、Fiserv, Inc.、Global Payments Inc.などです。
・決済手段を取り巻く環境はどのように進化していますか？
限られた物理的媒体から、レガシーレールとデジタルネイティブな代替手段が融合した複雑なエコシステムへと進化しています。
