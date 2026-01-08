「保存食品」から「食のインフラ」へ――2031年173.7億米ドルに向かう冷凍冷蔵麺市場の進化
冷凍めんとチルドめん、どちらが食卓を変えるのか？
冷凍めんは解凍するだけでゆでめんとして利用できる利便性の高い食品である。うどん、そば、そうめん、ラーメン、パスタなど種類も豊富であり、用途に応じて幅広く選択できる。冷凍めんにはいくつかのカテゴリーが存在し、生めんをゆでて急速冷凍した「冷凍ゆでめん」、そのまま生の状態で急速冷凍した「冷凍生めん」、さらに調味料や具材を加えて調理済みの状態で冷凍し、加熱するだけで食べられる「冷凍調理めん」や「冷凍セットめん」がある。冷凍ゆでめんや冷凍生めんは主に外食産業や業務用途で使用される傾向が強く、一方で冷凍調理めんや冷凍セットめんは家庭向けに普及が進んでいる。
チルドめんは打ち立てのめんを低温で保存し、新鮮さを維持するものである。スーパーマーケットの冷蔵コーナーや製麺所の店頭で広く見られ、消費者が気軽に購入できる商品として定着している。チルド流通によって、家庭でも出来立てに近い風味と食感を楽しめることが特徴である。
冷凍冷蔵麺が切り開く新しい食のスタンダード
冷凍冷蔵麺は、利便性と品質を両立させた食品カテゴリーとして近年注目を集めている。冷凍麺は急速冷凍によって風味や食感を閉じ込め、解凍するだけでゆで麺として利用できることから、業務用から家庭用まで幅広いシーンで需要を拡大している。一方、チルド麺は打ち立ての新鮮さを低温保存によって保持し、消費者に「できたて感」を提供することができる。これら二つの形態は消費者ニーズの多様化に応えるものであり、利便性、品質、価格帯のバランスを取りながら市場の中で確固たる地位を築きつつある。食品メーカーは製造技術の改良を進め、麺種の多様化や食感再現の精度を高めることで差別化を図り、消費者の選択肢をさらに広げている。
市場は拡大と多様化の波に乗る
LP Informationが2025年に発表した最新調査によれば、冷凍冷蔵麺市場は世界的に安定した成長局面にあり、特にアジア地域での拡大が顕著である。外食産業や中食産業の需要に加え、家庭内での簡便調理志向が強まったことが成長を後押ししている。企業年報や政府発表からも明らかなように、冷凍食品全体への信頼感が高まり、保存技術の進化が市場浸透を加速している。さらに、食文化の多様化や国際化に伴い、うどん・そば・ラーメン・パスタなど多様な麺種が世界各地で受け入れられるようになり、冷凍冷蔵麺市場は単なる「保存食品」から「グローバルに展開する食文化商品」へと変貌している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界冷凍冷蔵麺市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/476146/frozen-and-chilled-noodles）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.9%で、2031年までにグローバル冷凍冷蔵麺市場規模は173.71億米ドルに達すると予測されている。
図. 冷凍冷蔵麺世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338684&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338684&id=bodyimage2】
図. 世界の冷凍冷蔵麺市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、冷凍冷蔵麺の世界的な主要製造業者には、TableMark （Japan Tobacco）、Nissin Foods、Maruchan （Toyo Suisan Kaisha）、Shimadaya、Seven Premium （7-Eleven）、Nippn Corporation、Maruha Nichiro、Momotaro Shokuhin、Nichirei、Ajinomotoなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約17.0%の市場シェアを持っていた。
