医薬品用粉砕機の世界市場2026年、グローバル市場規模（ハンマー式、ジェット式）・分析レポートを発表
2026年1月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「医薬品用粉砕機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、医薬品用粉砕機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、医薬品用粉砕機の世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約3億8500万米ドルと評価されており、2031年には約5億2000万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は4.4パーセントと見込まれており、医薬品製造の高度化と品質要求の高まりを背景に、安定した成長が期待されています。
本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応が、市場競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても評価しています。
________________________________________
製品の概要と役割
医薬品用粉砕機は、錠剤、カプセル、原薬などの固形医薬品原料を微細な粒子に粉砕するための専用装置です。この工程は、薬剤の溶解性や吸収性を高め、有効成分の均一性を確保するうえで重要な役割を果たします。
粉砕工程を適切に管理することで、製剤品質の安定化や製造効率の向上が可能となり、医薬品の安全性と有効性の確保に大きく貢献しています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析および定性分析を実施しています。市場環境が変化する中で、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に検討しています。
また、主要企業の企業概要や製品事例、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確に示しています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握することです。加えて、医薬品用粉砕機市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
さらに、市場競争に影響を与える要因を分析することで、企業の事業戦略や設備投資判断に資する情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、Frewitt、Jersey Crusher、Hanningfield、AIPAK、Senieer、SED Pharma、Fasten Group、Jiangyin Powder Mill Technology、Yinda、Yichun Wanshen Pharmaceutical Machineryなどの企業が参入しています。
これらの企業は、粉砕精度、装置の信頼性、洗浄性、衛生設計への対応力を競争力の源泉としており、医薬品製造基準への適合が重要な差別化要因となっています。
________________________________________
市場セグメンテーション
医薬品用粉砕機市場は、装置方式別および用途別に分類されています。装置方式別では、ハンマー式、ジェット式、その他に分けられています。ジェット式は微粉砕や高純度用途で評価が高く、ハンマー式は汎用性の高さから幅広く利用されています。
用途別では、医薬品製造企業、研究機関、その他に分類されており、医薬品製造企業向けが市場の中心となっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象です。北米および欧州では、医薬品品質管理基準の厳格化を背景に、安定した需要が維持されています。
