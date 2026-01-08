使い捨てバイオプロセシング技術への需要急増により、シングルユースバイオプロセス市場は2035年までに年平均成長率15.1%で成長する見込み。
世界のシングルユースバイオプロセス市場、目覚ましい成長へ
世界のシングルユースバイオプロセス市場は今後数年間で飛躍的な成長が見込まれ、2025年には301.2億米ドルに達すると予測されています。予測によると、市場規模は2035年には1,229.2億米ドルという驚異的な規模に達し、2026年から2035年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）15.1%で成長する見込みです。この急速な成長は、高度なバイオプロセス技術の導入拡大、コスト効率の向上、そして世界的なバイオ医薬品の需要増加に起因しています。
市場拡大を促進する主な要因
シングルユースバイオプロセス市場の成長を牽引する要因はいくつかあります。その主な要因の一つは、より効率的でスケーラブルな製造方法を必要とするバイオ医薬品およびバイオシミラーの需要増加です。バイオリアクター、ろ過システム、ミキサーなどのシングルユース技術は、ダウンタイムと汚染リスクを低減し、製造プロセス全体の効率を向上させることから、注目を集めています。
さらに、個別化医療へのトレンドの高まりと、バイオ医薬品分野への投資増加が相まって、市場の急速な成長に貢献しています。がんや自己免疫疾患などの慢性疾患の罹患率増加も、生物学的製剤の需要を押し上げており、シングルユースバイオプロセスソリューションの必要性をさらに高めています。
導入を促進する費用対効果と運用の柔軟性
シングルユースバイオプロセス技術の導入を後押しする主な要因は、その費用対効果と運用の柔軟性です。従来のマルチユースシステムとは異なり、シングルユースシステムは高価な滅菌プロセスを必要とせず、設備投資と運用コストを削減します。また、これらのシステムは拡張性においても高い柔軟性を備えているため、変化する市場ニーズに迅速に対応する必要がある中小規模のバイオ医薬品企業にとって特に魅力的です。
さらに、シングルユース技術は生産ターンアラウンドタイムの短縮を可能にし、これは今日の競争の激しいバイオ医薬品市場において不可欠です。その結果、多くのメーカーが業務の効率化と収益性の向上を目指し、シングルユースシステムへの移行を進めています。
北米がシングルユースバイオプロセス市場を牽引
北米は、シングルユースバイオプロセス市場において最大の市場シェアを占めると予想されています。北米は、高度な医療インフラ、バイオ医薬品業界の強力なプレゼンス、そして多額の研究開発投資を背景に、市場の成長に有利な環境が整っています。特に米国には、製造ニーズに応えるためにシングルユース技術の導入を進めている大手バイオ医薬品企業が数多く存在します。
ヨーロッパは北米に僅差で追随しており、ドイツ、英国、スイスといった国々が市場の主要プレーヤーとして台頭しています。ヨーロッパにおけるバイオ医薬品の需要増加と生産コスト削減への関心の高まりが、地域全体でシングルユースシステムの導入をさらに促進しています。
アジア太平洋地域が主要成長地域として台頭
アジア太平洋地域（APAC）では、シングルユースバイオプロセス市場が著しい成長を遂げています。急速な工業化、医療費の増加、そして膨大な患者数といった要因が、この地域におけるバイオ医薬品の需要増加に寄与しています。中国、インド、日本といった国々がこの成長の最前線に立っており、現地のバイオ医薬品企業はシングルユース技術を導入することで生産能力の拡大とコスト削減を図っています。
