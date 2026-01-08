26歳、妊娠15週から産前まで継続ケア。福岡県古賀市「エステテック・百笑」が、初産を控えた妊婦様の腰痛や不安に寄り添うバザルトマタニティ温熱ケアの実例を公開
【マタニティ期に寄り添った温熱ケアの実例】
福岡県古賀市の『エステテック・百笑』より、妊娠15週から産前まで継続してケアをサポートした実例が報告されました。
今回来店されたのは、初めての出産を控え、心身ともに不安を抱えていらっしゃった26歳の妊婦様です。妊娠15週の時期、身体の重心の変化に伴う腰痛や、慢性的な頭痛、肩こりといった不調を抱えていらっしゃいました。
施術は妊娠初期から産まれる直前の後期まで、月に2回のペースで継続的に実施されました。施術を重ねるごとに、お客様からは「お身体が軽くなり歩くのが楽になった」「頭痛や肩こりがわからないほどになった」というお声に加え、「心も軽く温かい気持ちになった」というメンタル面での変化も報告されています。
担当した遠藤先生の観察によると、施術後は姿勢が整うことでお顔立ちが明るくスッキリとした表情に変わられ、「ぐっすりと眠れるようになった」という睡眠状況の改善も事実として確認されました。
サロン情報
サロン名：エステテック・百笑
所在地：福岡県古賀市
担当セラピスト：遠藤
HPリンク：https://www.moe.salon/
【マタニティ期に寄り添うサロンの在り方】
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）では、妊娠中というデリケートな時期において、単なるリラクゼーションに留まらず、変化し続ける心身の負担を和らげる環境づくりが重要であると考えています。
エステテック・百笑の遠藤先生は、お身体を整えることはもちろん、お客様が心ゆったりとした時間を過ごせるよう常に心がけていらっしゃいます。実際、多くのお客様が「ずっとマッサージをし続けてほしい」「このまま眠っていたい」と話されており、技術への信頼と安心感が伺えます。
妊活、マタニティ、そして産後まで、女性のライフステージを「点ではなく線」で支える価値は、遠藤先生のような深い理解を持つセラピストの存在があってこそ成立します。本部としても、誰もが安心して通い続けられるケア環境の普及に努めてまいります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
