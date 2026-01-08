¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ½Å´¡¡¥Ë¥Ã¥±¥ëÂÑ¿©¹ç¶â Alloy825 ¸üÈÄ¤ÎÈÎÇä³«»Ï
ÆüËÜÀ½Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜÀ½Å´¡Ë¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÉå¿©´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥±¥ëÂÑ¿©¹ç¶â¤Ç¤¢¤ë ASTM/ASME UNS N08825¡Ê°Ê²¼¡¢Alloy825¡Ë¸üÈÄ¤ÎÈÎÇä¤ò2026 Ç¯1 ·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎºàÎÁ¤ÏJIS µ¬³Ê¤ÎNCF825 ¤Ë¤âÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Alloy825 ¤Ï¡¢¹â¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¦¹â¥¯¥í¥à¤Ç¡¢¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¤ä¥Á¥¿¥ó¤Ê¤É¤ò´ÞÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²á¹ó¤ÊÉå¿©´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÑ»ÀÀ¡ÊÎ²»À¡¦±ö»ÀÅù¡Ë¤äÂÑ±þÎÏÉå¿©³ä¤ì¡ÊSCC¡ËÀÅù¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÂÑ¿©À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥±¥ëÂÑ¿©¹ç¶â¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥¤¥ó¥É¡¢ÃæÅì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥±¡¼¥¿¡¼¸þ¤±Åù¤Ë²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¶å½£À½Å´½ê¸üÈÄÉôÈ¬È¨¸üÈÄ¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÈÄ¸ü6 Ð¡Á30 Ð¡¢Éý1219 Ð¡Á3000 Ð¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÀ½Â¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºàÎÁÁªÄê¤Î¼«Í³ÅÙ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÏÀÜ»Ü¹©¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤ä¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉýºï¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚAlloy825 ¤Î²½³ØÀ®Ê¬¡Û
ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹â¹ç¶â¹Ý¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÀ½ÉÊ·²¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¡¢Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡§ https://www.nipponsteel.com/contact/
