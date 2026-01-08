こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
診療データベースの実患者数が5500万人突破 5000万人大台乗せからわずか1年
医療情報のネットワーク化を推進するメディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之）の保有する国内最大規模の診療データベース（DB）の実患者数が5,500万人を突破しましたのでお知らせいたします。
当社は科学的根拠に基づく医療（EBM＝Evidence Based Medicine）を後押しするために2008年4月からデータ利活用サービスを開始しました。診療DBの実患者数は2020年に3,000万人、2022年に4,000万人、2024年に5,000万人をそれぞれ超え、わずか1年で5,502万人となりました。
