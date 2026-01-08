¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÅÔ¿åÂ²´Û¡ÛµþÅÔ¿åÂ²´Û¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿¼·¡¤ê!ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í!¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¡×³«ºÅ
Íñ¤ä¥Ò¥Ê¤ÎÂç¤¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨
µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤òÃÎ¤ëÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í!¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢52±©¤Î¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯10·î¤«¤éÍâÇ¯3·îº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÈË¿£¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ï¡¢»ºÍñ¤«¤é¥Ò¥Ê¤ÎÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¾®¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ú¥ó¥®¥ó5±©¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íñ¤ÎÀ®Ä¹¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¡Ö¸¡Íñ¡×ºî¶È¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Íñ¤ÎÃæ¤Ëæõ¤ä·ì´É¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Íñ¤È¥Ò¥Ê¤Î½Å¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÌÏ·¿¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢ÀßÃÖ¤¹¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Íè´Û¤ÎµÇ°¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥óÃ´Åö¤Î»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÈË¿£¤äÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦!Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í!¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î³«´Û°ÊÍè¡¢Ìó40±©¤Î¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¸½ºß¤âÅö´Û¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï2±©¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢Æü¡¹¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨¡£¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î»ºÍñ¤«¤é¤Õ²½¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó40Æü´Ö¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏËèÆü¤½¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¸«¼é¤ê¡¢¤Õ²½¸å¤âÀ®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö´Û¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Î¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°ÈË¿£³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¨2026Ç¯1·î7ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¤³¤Î»þ´ü¤À¤±!¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÊ±©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬2±©ÃÂÀ¸!¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/news/details/7651.html¡Ë
1. ¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í!¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¡×³µÍ×
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§1³¬µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¥¹¥í¡¼¥×Á°¡Ë
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ ¢¨¿åÂ²´ÛÆþ¾ìÎÁÊÌ¡£
¡¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÍñ¤¬»º¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤Õ²½¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¿ÆÄ»¤ËÂå¤ï¤ê»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°é¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Õ²½¤Þ¤Ç¤ÎÌó40Æü´Ö¡¢ËèÆüÍñ¤ÎÀ®Ä¹¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÀ®Ä¹³ÎÇ§¤Ç¤Ï»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö¸¡Íñ¡×¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì
»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤¦À®Ä¹³ÎÇ§¤Îºî¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Íñ¤Ë¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ÆÀ®Ä¹¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ö¸¡Íñ¡×ºî¶È¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤ÆÃæ¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¤È¡¢À®Ä¹ÅÓÃæ¤ÎÍñ¤Î²èÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Íñ¤ÎÃæ¤Çæõ¤ä·ì´É¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤¹¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Íñ¤ä¥Ò¥Ê¤ÎÂç¤¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤äÅù¿ÈÂç¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤éÂç¤¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤·¤ï¤«¡Êµí¼ãÄÌ¤ê¡Ë¡×¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²ð½õ¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡Ö¤Ý¤ó¡ÊÀèÅÍÄ®ÄÌ¤ê¡Ë¡×¡¢É¸½àÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤»¤ó¡ÊÀéËÜÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Î3±©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÍñ¡¢0ÆüÎð¤Î¥Ò¥Ê¡¢34ÆüÎð¤Î¥Ò¥Ê¤Î½Å¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3±©¤Î¸½ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òºÆ¸½¤·¤¿Åù¿ÈÂç¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ñ¥Í¥ë¤âÅÐ¾ì¡£¤´Íè´Û¤ÎµÇ°¤Ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤È¤Î»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦!Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í!¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¡×
ÆÃÊÌÅ¸¤òµÇ°¤·¡¢¥Ú¥ó¥®¥óÃ´Åö¤Î»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÍñ¤ä¥Ò¥Ê¤Î°é¤ÆÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§¡2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¸á¸å4»þ¡Á4»þ30Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ ¢¨¿åÂ²´ÛÆþ´ÛÎÁÊÌ¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§2³¬¡Ö¥ß¥Æ¥Ã¥Æ¡×¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹
ÆâÍÆ¡§¡1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó!¡×
¡ÊÃ´Åö¡§½Ã°å»Õ ¸þÅö¡Ë
¢2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í!¤µ¤¤¡¦¤ì¤¤¡¦¤ß¤Ö¡×
¡ÊÃ´Åö¡§»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ Ãªîµ¡Ë
»²²Ã¾ò·ï¡§¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÎÊý
Äê°÷¡§³Æ²ó20Ì¾
»²²ÃÊýË¡¡§Åö´Û¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÂÎ¸³¡×¥Ú¡¼¥¸
¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/event/index.html¡Ë¤«¤é»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß
Êç½¸´ü´Ö¡§¡2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
¢2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ÈÊ»¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì
¢£¤×¤«¤×¤«¥Ú¥ó¥®¥ó¿Æ»Ò¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¥é¥Æ
ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤Û¤¦¤¸Ãã¥é¥Æ¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¿Æ»Ò¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ÈÍñ¤òÌÏ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¾è¤»¤Þ¤·¤¿¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡ÉÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§1³¬¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥«¥Õ¥§
ÈÎÇä²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥Ù¥Ó¡¼¥Ú¥ó¥®¥ó
¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£´é¼þ¤ê¤Î¥°¥ì¡¼¤Î±©¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»þ¤À¤±À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÊ±©¡×¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¼ê¿¨¤ê¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯2·î¾å½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§1³¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
