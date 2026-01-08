予約管理ソフトウェア市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.85％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、予約管理ソフトウェアに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「予約管理ソフトウェアレポート」では予約管理ソフトウェアが、顧客体験とリソース効率を形作る戦略的運用プラットフォームへと進化した経緯を解説するほか、予約管理ソリューションと調達基準を再定義する、技術的・業務的・顧客対応面における根本的変革に関する権威ある分析などを提供します。
世界の予約管理ソフトウェア市場規模は、2024年に4億8,173万米ドルと評価され、2025年の5億2,493万米ドルから2032年には9億4,995万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1862535-appointment-scheduling-software-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・グローバルチーム横断の複雑なスケジュールを最適化するAI駆動型スケジューリングアシスタントの統合
・予約スケジューラーと遠隔医療プラットフォーム間のAPI連携の採用により、バーチャルケアのアクセシビリティが向上
・予測分析とSMS・メールによる自動リマインダーを活用したノーショー削減機能の台頭
・アプリ内セルフサービスとプッシュ通知による確認機能を備えたモバイルファーストの予約体験の導入
・複数の関係者の空き状況をリアルタイムで調整する双方向カレンダー同期の需要の高まり
・HIPAAやGDPRなど、業界固有の多様なコンプライアンス要件に適合させるためのカスタマイズ可能な予約フローへの注目の高まり
・スマートスピーカーやバーチャルアシスタントを活用した音声操作による予約機能の登場により、ハンズフリーでのスケジュール管理が可能に
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 予約管理ソフトウェア市場：コンポーネント別
・サービス、マネージドサービス、プロフェッショナルサービス、ソフトウェア
第9章 予約管理ソフトウェア市場：導入形態別
・クラウド、ハイブリッドクラウド、プライベートクラウド、パブリッククラウド、オンプレミス
第10章 予約管理ソフトウェア市場：組織規模別
・大企業、中小企業、中規模企業、小規模企業
第11章 予約管理ソフトウェア市場：用途別
・予約スケジュール管理、リソース最適化、スタッフ管理
第12章 予約管理ソフトウェア市場：エンドユーザー産業別
・銀行・金融サービス・保険、銀行、資本市場、保険、教育、学習塾、高等教育、K-12 など
第13章 予約管理ソフトウェア市場：地域別
第14章 予約管理ソフトウェア市場：グループ別
第15章 予約管理ソフトウェア市場：国別
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・予約管理ソフトウェア市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に4億8,173万米ドル、2025年には5億2,493万米ドル、2032年までには9億4,995万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.85%です。
・予約管理ソフトウェアの進化について教えてください。
単純なカレンダー代替ツールから、顧客エンゲージメント、リソース活用、人材管理を効率化する戦略的業務プラットフォームへと進化しました。
