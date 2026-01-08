がんバイオマーカー市場は飛躍的な成長が見込まれており、2035年までに834億8000万米ドルに達すると予測されている。
市場概要
2025年に271億2,000万米ドルと評価された世界の癌バイオマーカー市場は、急速な拡大が見込まれており、2035年までに834億8,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、2026年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）11.9%という堅調なペースで進むと予想されます。市場価値の急増は、癌の罹患率の上昇、診断技術の進歩、精密医療の普及拡大によって牽引されています。
成長の主な要因
癌バイオマーカー市場の急速な拡大を支える要因はいくつかあります。
癌罹患率の上昇
世界的な癌の罹患率の上昇は、癌バイオマーカー市場の成長に大きく貢献しています。世界保健機関（WHO）によると、癌は世界的に主要な死因の一つであり、2018年には推定960万人が死亡しました。乳癌、肺癌、結腸直腸癌など、様々な癌種の罹患率が上昇するにつれ、癌バイオマーカーを含む、早期かつ正確な診断ツールの需要が増加し続けています。
診断技術の進歩
癌バイオマーカー市場は、次世代シーケンシング（NGS）、リキッドバイオプシー、マルチプレックスアッセイなどの診断技術における目覚ましい進歩の恩恵を受けています。これらの革新技術により、癌患者のより正確な検出、モニタリング、治療計画が可能になります。バイオマーカーをより高い精度と感度で検出できるようになったことで、早期発見率が向上し、患者の予後改善に貢献しています。
精密医療の普及拡大
個々の遺伝子プロファイルに基づいて治療法を調整する精密医療は、癌治療の基盤となっています。癌バイオマーカーは、患者に適した治療法を特定する上で重要な役割を果たしています。治療法におけるバイオマーカーの価値に対する認識が高まっていることに支えられた、個別化医療ソリューションへの継続的な移行も、市場成長の原動力となっています。
セグメント分析
癌バイオマーカー市場は、製品タイプ、癌の種類、エンドユーザーに基づいていくつかのカテゴリーに分類され、この分野における主要な成長分野に関する洞察を提供します。
製品タイプ別
市場は、タンパク質バイオマーカー、遺伝子バイオマーカー、その他のタイプに分類されます。タンパク質バイオマーカーは、様々な癌種の早期発見と診断における重要な役割により、現在最大の市場シェアを占めています。遺伝子バイオマーカーは、特に個別化医療において、治療反応の予測や患者の予後評価に用いられることから、その重要性が高まっています。
がんの種類別
バイオマーカーを用いて分析される最も一般的ながんの種類には、乳がん、肺がん、結腸直腸がん、前立腺がんなどがあります。中でも乳がんバイオマーカーは、世界的に乳がんの罹患率が高いこと、早期発見と個別化治療のためのより効果的なバイオマーカー開発への注目が高まっていることから、市場を牽引しています。
エンドユーザー別
病院や診断検査機関は、診断や治療目的でこれらのバイオマーカーを利用するため、がんバイオマーカーの主要なエンドユーザーとなっています。研究機関も、主に新しい診断検査法やがん治療法の開発のために、がんバイオマーカーの重要な消費者となっています。
