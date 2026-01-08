亀の井ホテル 日光湯西川 オールインクルーシブホテル オールインクルーシブ一周年記念､贅沢カニ料理を提供





亀の井ホテル 日光湯西川 オールインクルーシブホテル（所在地：栃木県日光市湯西川、支配人：落合増雄、以下当ホテル）は、オールインクルーシブ開始一周年という節目を迎えた今、2026年1月9日（金）から1月29日（木）まで、日頃のご愛顧への感謝を込め、冬ならではの味覚を堪能できる記念プランを提供します。湯西川の郷土料理として親しまれてきた炭火焼の魅力、香ばしさや臨場感を生かし、里山料理ビュッフェにズワイガニを贅沢に組み合わせました。炭火焼、鍋、炊き込みご飯と多彩な調理法で味わうズワイガニとともに、体験型の食事を通じて、2026年のスタートを華やかに彩ります。また、期間中は、同時開催中の栃木・福島・群馬・新潟「雪国4県銘酒飲み比べ」もお楽しみいただけます。

■里山料理と贅沢カニづくしプラン

当ホテル自慢の里山料理ビュッフェに、ズワイガニを主役とした特別メニューを加えた一周年記念プランです。炭火の火入れによる香ばしさや、焼き上がる音とともに立ち上る臨場感が、食事の時間を印象的に演出します。

ズワイガニは、目の前で焼き上げる炭火焼に加え、具材を選んで仕上げるオリジナルのカニ鍋、旨みを閉じ込めた炊き込みご飯として提供します。お席で炭火を使い、串焼きや鍋を自ら仕上げる体験を通じて、里山ならではの食文化を五感でお楽しみいただけます。

■雪国4県の銘酒を味わう飲み比べ企画

同時開催として、「八海山」など、栃木、福島、群馬、新潟の雪国4県から銘酒を集めた日本酒の飲み比べ企画を2026年1月31日（土）まで実施中です。米どころとして知られる地域の日本酒を少しずつ味わえる内容で、料理との相性を確かめながら楽しめます。

里山料理の滋味深い味わいと、日本酒の米の旨みや香りが重なり合い、食事全体の満足感を高めます。冬の夜にふさわしい、落ち着きのある食と酒のひとときを演出します。

【里山料理と贅沢カニづくしプラン概要】

プラン名：■期間限定■【オールインクルーシブ1周年記念】里山料理と贅沢カニづくしプラン

期間：2026年1月9日（金）～2026年1月29日（木）

食事場所：レストラン「かがりび」

料金：1泊2食付 お一人様 15,600円～（税込）

※部屋タイプ・人数により異なります。詳細は下記宿泊プラン詳細をご確認ください。

宿泊ご予約・お問い合わせ：亀の井ホテル 日光湯西川 オールインクルーシブホテル

宿泊予約 TEL：0288-98-0016

宿泊プラン詳細・ご予約はこちら





【栃木・福島・群馬・新潟「雪国4県銘酒飲み比べ」概要】

企画名：栃木・福島・群馬・新潟「雪国4県銘酒飲み比べ」

提供銘柄：

栃木 「燦爛」「松の寿」「柏盛」「菊」

群馬 「群馬泉」「赤城山」

福島 「末廣」「会津誉」

新潟 「八海山」「麒麟山」

提供場所：レストラン「かがりび」 ※ご夕食時のご提供となります。

期間：2026年1月31日（土）まで

料金：「里山料理と贅沢カニづくしプラン」に含まれます。





※画像はすべてイメージです。

【亀の井ホテル 日光湯西川 オールインクルーシブホテル】





北関東の秘湯「湯西川温泉」で、四季折々の美しい景色を楽しみながら、充実したホテルステイを体験いただけるオールインクルーシブホテルです。平家落人が河原に湧き出る温泉を見つけ、傷を癒したと伝わる歴史ある名湯「湯西川温泉」。当ホテル自慢の温泉はpH8.4の弱アルカリ性で、“美肌の湯”として人気を誇ります。また、湯西川温泉郷伝統の炭火を使った炉端焼きをはじめ、栃木の郷土料理を心ゆくまでお楽しみいただけます。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/nikkoyunishigawa/

住所：〒321‐2601 栃木県日光市湯西川1033 TEL：0288-98-0016

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

アクセス：「浅草駅」から「湯西川温泉駅」まで東武特急で約2時間30分、「湯西川温泉駅」より車で約20分・平日無料送迎もあり。日光交通ダイヤルバス「湯西川温泉」より徒歩3分。日光宇都宮有料道路「今市IC」より約1時間

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2023年10月にリブランドした4ホテルに加え、2024年4月「亀の井ホテル 那智勝浦」、「亀の井ホテル 筑波山」が加わり、「亀の井ホテル」は39施設に拡大。2024年12月25日、40棟目となる「亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート」が誕生。2025年12月25日には「亀の井ホテル 草津リゾート」の誕生で亀の井ホテルは41棟に拡大。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp