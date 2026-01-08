『スタジオジブリ 名曲コンサート』が2026年3月15日 (日)に高津市民館（神奈川県 川崎市高津区 溝口 1-4-1）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/Ghibli-2026

サクソフォン、フルート、ピアノ、パーカッションのアンサンブルでジブリ音楽を堪能できるコンサート！となりのトトロ、千と千尋の神隠し、魔女の宅急便、もののけ姫、天空の城ラピュタ等の名曲が並びます。

プログラム（予定）『となりのトトロ』よりとなりのトトロ、ねこバス『千と千尋の神隠し』よりふたたび『魔女の宅急便』より海の見える街『もののけ姫』よりもののけ姫、アシタカせっ記『天空の城ラピュタ』よりメインテーマ、君をのせて『風の谷のナウシカ』より鳥の人『崖の上のポニョ』より母と海の賛歌ほか

4歳～18歳以下は無料でご招待！さらに、保護者は半額（2,000円・税込）になります。こちら（https://asterism.tokyo/）からお申し込みください。※要事前予約/先着順

開催概要

『スタジオジブリ 名曲コンサート』開催日：2026年3月15日 (日) 13:30開場／14:00開演 ※15:40終演予定（途中退場可能）会場：高津市民館（神奈川県 川崎市高津区 溝口 1-4-1）■出演者山川寛子（サクソフォン）大塚茜（フルート）西本夏生（ピアノ）服部恵（パーカッション）■チケット料金（税込）指定席：4,000円＜カンフェティ限定・1,000円割引！＞4,000円 → 席3,000円！

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com