株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は当社のGiGOグループのお店において、2026年1月22日(木)より、株式会社アトラス(本社：東京都品川区 代表取締役社長：大橋 修)が手掛ける究極の学園RPG『ペルソナ５: The Phantom X』とコラボレーションした、コラボたい焼きとノベルティ付きドリンクを発売いたします。

コラボたい焼き「P5X焼き」

『ペルソナ５: The Phantom X』をモチーフにしたコラボたい焼き「P5X焼き」を販売いたします。「P5X焼き」ご購入1点につき、オリジナルコースター(全15種)をランダムで1枚進呈いたします。■販売期間：2026年1月22日(木)～2月15日(日)■販売店舗：GiGOのたい焼き秋葉原■販売価格：600円(税込)■フレーバー：プレミアムクリーム※「P5X焼き」およびオリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

ノベルティ付きドリンク

ご購入1点につき、オリジナルコースター(全15種)がランダムで1枚付いてくるドリンクを販売いたします。■販売期間：2026年1月22日(木)～2月15日(日)■販売店舗：販売店舗は特設ページをご確認ください。■販売価格：500円(税込)※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※オリジナルコースターは「P5X焼き」と同じものを提供いたします。また、オリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。※画像・イラストはイメージです。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「オリジナルコースターコンプリートセット(全15種)」をプレゼントいたします。■応募期間：2026年1月7日(水)～1月21日(水) ■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

『ペルソナ５: The Phantom X』とは

全世界売上本数2,700万本を突破した『ペルソナ』シリーズの最新作にして、初のモバイル/PCゲーム。魅力的な数々の新キャラクターが登場する完全新作ストーリーが展開され、『ペルソナ５』を遊んだ方はもちろん、『ペルソナ』シリーズにはじめて触れる方も楽しめる世界が広がっている。■『ペルソナ５: The Phantom X』公式サイト：https://p5x.jp/■『ペルソナ５: The Phantom X』公式X：https://x.com/P5X_Official_JP

著作権表記

ⓒPerfect World ⓒATLUS. ⓒSEGA.©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2601/persona5/