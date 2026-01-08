広島ホームテレビ(所在地：広島県広島市)は、主催で2026年5月21日(木)「デロイト トーマツ presents 辻井伸行 音楽と絵画コンサート《印象派》」を上野学園ホールで開催します。公演サイト：https://www.home-tv.co.jp/event/tsujii/

印象派の音楽×印象派の絵画

辻井伸行の美しい生演奏とともに著名な絵画がステージ上の大型スクリーンに投影される人気公演！『辻井伸行 音楽と絵画コンサート《印象派》』はドビュッシー、サティ、ラヴェルの印象派を代表する名曲に合わせて、印象派の作家たちに大きな影響を与えたといわれている葛飾北斎の浮世絵やルノワール、モネなど、印象派を代表する画家たちの名作がスクリーンに投影される公演です。2019年11月に広島で初公演を行った際にも、美しいピアノ演奏とスクリーンに映し出される名画のコラボレーションが深い感動を呼びました。今回も音楽と絵画の世界を一度に楽しめる贅沢なひとときをお届けします。

公演概要

公演日時：2026年5月21日(木) 19:00開演(18:15開場)会場：上野学園ホール料金：Ｓ席：10,000円 / Ａ席：8,500円 / B席：7,000円※チケットはお1人様4枚までとさせていただきます。※未就学児のご入場はご遠慮ください。※お席の場所によっては、ステージやスクリーンが見にくい場所がございます。※車椅子でご来場されるお客様は、ご購入前にHOMEイベントセンターまでお問い合わせください。※やむを得ない事情により、曲目・曲順などが変更になる場合がございます。その場合もチケットの払い戻しは承れません。ご了承ください。

プログラム

＜第1部＞ドビュッシー×葛飾北斎 ほかドビュッシー：２つのアラベスクドビュッシー：ベルガマスク組曲 前奏曲 / メヌエット / 月の光 / パスピエドビュッシー：映像 第1集 水の反映 / ラモーを讃えて / 運動＜第2部＞サティ＆ラヴェル×印象派 ほかサティ：３つのジムノペディラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌラヴェル：水の戯れラヴェル：ソナチネ※演奏曲目・曲順は変更になる場合がございます

チケット

【HOME特別先行販売】※WEB抽選1月10日(土)10:00～1月18日(月)23:59WEB受付：https://w.pia.jp/t/tusjii-inshouha-hs/【各プレイガイド先行】※WEB抽選1月21日(水)10:00 ～ 1月28日(水) 23:59■チケットぴあ プレリザーブ・WEB受付：https://w.pia.jp/t/tusjii-inshouha-hs/■ローソンチケットプレリクエスト先行・WEB受付：https://l-tike.com/deloitte-tsujinobuyuki/【一般発売】1月31日(土)10:00～■エディオン広島本店（東館9F) 082-247-5111■チケットぴあ 【Pコード：315-802】・WEB受付：https://w.pia.jp/t/tusjii-inshouha-hs/・店頭販売：セブン-イレブン「マルチコピー機」■ローソンチケット 【Lコード：63200】・WEB受付：https://l-tike.com/deloitte-tsujinobuyuki/・店頭販売：ローソン、ミニストップ「Loppi」特別協賛:合同会社デロイト トーマツ グループオフィシャル・エアライン:全日本空輸株式会社主催:広島ホームテレビ企画・制作:エイベックス・クラシックス制作協力:インタースペース