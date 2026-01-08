迷路のような旧市街、砂漠に沈む夕陽、香辛料の香りに満ちた市場――。モロッコは、訪れるたびに新しい表情を見せる、色彩と物語にあふれた旅先です。世界100ヶ国以上の現地旅行会社と連携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）は、この度、モロッコの魅力をより身近に体験していただくため、モロッコ旅行キャンペーンを開始。数量限定で、モロッコ旅行に使えるお得なクーポン券を配布しています。ぜひこの機に、多彩な魅力に溢れるモロッコを訪れてみてはいかがでしょうか？

◆次の旅先はモロッコで決まり！最大5万円分のクーポン券を配布中

モロッコの魅力は “一国でどれだけ詰め込むの!? ” という体験量。青の街シェフシャウエンでは写真を撮るたびカメラロールが青く染まり、マラケシュのスークではカラフルな雑貨に心をつかまれ、フェズのメディナでは職人技のオンパレードに思わず足が止まります。仕上げにサハラ砂漠でキャメルライドや星空の静けさが、旅のムードを一気にドラマチックに。そして滞在はリヤド。中に入ると別世界のような伝統建築が迎えてくれます。街歩き・文化・砂漠・宿のすべてが主役級でそろっているので、「いろいろ味わいたい欲」にストレートに応えてくれる万能旅先──それがモロッコです。

今回は、そんなモロッコの魅力を存分に味わっていただくべく、モロッコ旅行キャンペーンを開始。数量限定でモロッコ旅行に使えるお得なクーポン券をご用意いたしました。利用方法や利用条件については以下をご確認ください。

◼️クーポン券について

【利用方法】Ooohでご旅行申込の際に上記コードをご入力いただくと割引が適用されます。【利用条件】- 2026年3月31日23:59までの申込にご利用いただけます。（ご出発日は問いません）- 各クーポン先着15名様限定となります。- 人数に関わらず、1回のお申込につき1枚のみご利用いただけます。- クーポンは一回限りのご利用となります。ご利用後に旅行がキャンセルとなった場合も再利用はできません。- SNSでの拡散投稿はご遠慮ください。- 他クーポンとの併用はできません。- 本企画は弊社が実施困難と判断した場合、予告なく中止・中断する場合がございます。

◼️キャンペーンページについて

キャンペーンページでは、モロッコの魅力を詳しくご紹介しております。ぜひご確認ください。

◆モロッコの現地旅行会社が今おすすめしたいモデルプランをご紹介

青の街から、星降る砂漠へ｜メディナとサハラを結ぶ王道ルート

迷宮のようなメディナと雄大な自然が連なる、モロッコの多彩な表情を巡る旅。マラケシュやフェズでは、歴史ある旧市街やモスク、活気あふれるスークを歩き、アラブとベルベル文化が交差する独特の世界観に触れます。道中では、アトラス山脈を越え、表情を変える大地の景色を楽しむひとときも。旅のハイライトは、サハラ砂漠で迎える静かな夕暮れと、星空に包まれる特別なキャンプです。都市の喧騒と砂漠の静寂、その対比が心に深く残ります。色彩、香り、物語が重なり合う、モロッコならではの余韻ある体験が待っています。

◆モロッコの現地旅行会社が特別なオーダーメイド旅行をお手伝い！

安全な旅をモットーに、モロッコの魅力を皆様にお届けしています。空港からサハラ砂漠へのツアーや、マラケシュ、カサブランカなど、モロッコ全土の観光地をご案内します。個人旅行、家族旅行、友人グループ、団体旅行など、どのような旅行形態にも対応可能です。 プロフェッショナルなドライバーとともに、現地の人しか知らない隠れた名所へのガイドも行っており、お客様のご要望に応じた魅力的なツアーを提供いたします。 モロッコでの忘れられない体験をぜひお楽しみください。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント① 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント② 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント③ 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント④ 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。